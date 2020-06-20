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Милевский забил очередной гол за Динамо Брест

19:16 - Читати українською
Милевский забил очередной гол за Динамо Брест
Артем Милевский / фото: Динамо Б

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский отметился голом в матче 14-го тура чемпионата Беларуси против Городеи.

Украинец забил гол на 29 минуте с передачи Дениса Лаптева, сделав счет во встрече 1:1. Для Милевского это уже десятое результативное действие в текущем сезоне. В активе Артема 4 гола и 6 ассистов во всех турне на клубном уровне.

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К слову, сейчас Динамо занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, но имеет хорошие шансы подняться сразу в топ-3.

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Мир Артем Артем Милевский Видеоновости
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