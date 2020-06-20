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Кравец забил свой первый гол после карантина и помог Кайсериспору покинуть последнее место

20:40 - Читати українською
Кравец забил свой первый гол после карантина и помог Кайсериспору покинуть последнее место
Артем Кравец / фото: Кайсериспор

Нападающий Кайсериспора Артем Кравец отметился голом в матче 28-го тура чемпионата Турции против Генчлербирлиги.

Украинец оказался на скамейке запасных своей команды и на поле появился уже во втором тайме, но это не сказалось на мотивации нападающего, который сумел продемонстрировать свое голевое чутье.

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Кравец на 80-й минуте откликнулся на прострел партнера в центр вратарской и переправил мяч в сетку, закрепив победу своей команды – 2:0. Кайсериспор набрал 25 очков и покинул последнее место турнирной таблицы.

Добавим, что это первый забитый мяч Кравца в чемпионате Турции с 22 февраля. Всего в текущей кампании Артем провел 15 матчей за свой клуб, в которых забил 5 голов.

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