Шахтер обошел Динамо по количеству титулов в период независимой Украины

Донецкий Шахтер в тринадцатый раз стал чемпионом Украины, что позволило превзойти киевское Динамо по количеству выигранных трофеев с 1991 года.

Чемпионство Шахтера в сезоне 2019/20 стало 35-м трофеем "горняков" во времена независимой Украины.

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Отметим, что в активе Шахтера – 13 чемпионств, 13 Кубков и 8 Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА 2008/09. Динамо же имеет 15 чемпионств, 11 Кубков и 8 Суперкубков.

Напомним, Шахтер в боевом стиле обыграл Александрию (3:2) и стал чемпионом Украины сезона 2019/20.

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