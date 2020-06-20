Шахтер обошел Динамо по количеству титулов в период независимой Украины

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Шахтер досрочно стал чемпионом Украины – волевая победа над Александрией в матче с пятью голами
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Ярмоленко вернулся на поле после травмы – Вест Хэм безвольно проиграл Вулверхэмптону и может опуститься в зону вылетаАнглия — 21:21 163
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Кравец забил свой первый гол после карантина и помог Кайсериспору покинуть последнее местоТурция — 20:40 101
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Шахтер – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ, в котором "горняки" могут оформить досрочное чемпионствоУкраина — 19:25 3070
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Вест Хэм – Вулверхэмптон: Ярмоленко впервые в 2020 году попал в заявку на матч АПЛ – онлайн-трансляция поединкаАнглия — 19:20 568