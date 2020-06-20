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Шахтер обошел Динамо по количеству титулов в период независимой Украины

21:40 - Читати українською
Шахтер обошел Динамо по количеству титулов в период независимой Украины
Игроки Шахтера / фото ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в тринадцатый раз стал чемпионом Украины, что позволило превзойти киевское Динамо по количеству выигранных трофеев с 1991 года.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Евгений Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Евгений Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

Чемпионство Шахтера в сезоне 2019/20 стало 35-м трофеем "горняков" во времена независимой Украины.

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Отметим, что в активе Шахтера – 13 чемпионств, 13 Кубков и 8 Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА 2008/09. Динамо же имеет 15 чемпионств, 11 Кубков и 8 Суперкубков.

Напомним, Шахтер в боевом стиле обыграл Александрию (3:2) и стал чемпионом Украины сезона 2019/20.

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины – волевая победа над Александрией в матче с пятью голами

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Александрия
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