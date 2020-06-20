Мезекевешд в меньшинстве одолел Фехервар Петряка – Нестерова спас еще один украинец

В матче 31-го тура чемпионата Венгрии Мезекевешд на последних минутах победил Фехервар (2:1). Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии 2019/20, 31-й тур

Мезекевешд – Фехервар – 2:1

Голы: Беширович, 34, Месхи, 90+3 – Футач, 29

Удаление: Нестеров, 41

Фехервар уже потерял теоретические шансы на чемпионство, а потому матч имел турнирное значение для Мезекевешда, который борется за 3 место. Однако, именно Фехервар вышел вперед в счете благодаря голу Футача.

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Уже через 5 минут Беширович выровнял положение, а перед перерывом Нестеров получил вторую желтую карточку. Второй тайм проходил довольно спокойно и приближался к ничьей, однако экс-игрок Черноморца Месхи в компенсированное время принес победу Мезекевешду. Добавим, что Петряк также вышел в старте, провел 69 минут на поле, однако не отличился результативными действиями.

Таким образом, Фехервар остался с 59 пунктами на втором месте, Мезекевешд с 50 очками закрепился на третьей строчке.

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