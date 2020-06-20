Ярмоленко вернулся на поле после травмы – Вест Хэм безвольно проиграл Вулверхэмптону и может опуститься в зону вылета

Вест Хэм принимал Вулверхэмптон в 30-м туре Премьер-лиги (0:2). Андрей Ярмоленко вышел на замену в конце игры. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Вест Хэм – Вулверхэмптон стартовал в 19:30 по киевскому времени. Игру транслировал телеканал Setanta Sports.

Команды решают разные турнирные задачи – "волки" претендуют на еврокубки, а вот команда Андрея Ярмоленко борется за сохранение прописки в АПЛ. "Молотки" лишь благодаря лучшей разнице мячей не находятся в зоне вылета, поэтому крайне нуждаются в очках, а Вулверхэмптон после ничьей конкурентов (МЮ и Тоттенхэма) получил шанс улучшить свои позиции в борьбе за Лигу Европы и вплотную приблизиться к зоне ЛЧ. На момент остановки чемпионата Вест Хэм выиграл только 1 матч из последних 5-ти, а вот подопечные Нуну Эшпириту Санту в последних 5-ти турах не потерпели ни одного поражения.

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Андрей Ярмоленко оказался в запасе. Это первое появление украинца в заявке на матч АПЛ в 2020 году – как известно, украинец пропустил длительный срок из-за травмы бедра. На позиции правого вингера Дэвид Мойес с первых минут выпустил Джаррода Боуэна. На острие атаки действовал Майкл Антонио, а другие две позиции атакующих хавов закрыли Пабло Форналс и Фелипе Андерсон.

Начало встречи не порадовало большим количеством моментов. Только на 8-й минуте Моутинью пробил издали – рикошет и угловой. Вест Хэм ответил острее. Нобл забросил на Форналса, тот с хорошей позиции нанес удар с ходу – значительно выше. Схватился за голову испанец, ведь до ворот было метров 10. Добавили в активности "молотки". Соучек разрядил пушку из-за пределов штрафной – лишь угловой, защитник заблокировал.

Жота получил мяч в штрафной и пробил с острого угла. Откровенно слабо, Фабиански без проблем забрал мяч. Опять португалец обострил ситуацию – отбросил на Хименеса, но мощный выстрел мексиканца был заблокирован. Игра несколько раскрылась – после очередного удара Жоты Фабиански был на месте, а опасный прострел Крессвела завершился угловым у ворот гостей. В конце концов, свисток арбитра о перерыве зафиксировал нулевую ничью. Особых моментов не было, разве что стоит выделить шанс Форналса, но, вероятно, в том эпизоде ​​был офсайд. Гости больше владели мячом и больше били по воротам, но без существенной угрозы. Довольно закономерные нули.

Второй тайм команды начали в тех же составах. Ярмоленко у Вест Хэма и Адама Траоре у гостей продолжали наблюдать за игрой со скамейки запасных. Такой же была и игра – абсолютно без моментов. Никакой угрозы воротам обеих команд. После мощного удара Моутинью полет мяча заблокировал... главный арбитр. Сразу после этого пошли замены – Эшпириту Санту выпустил двух свежих футболистов, а вот Дэвид Мойес не спешил с ротацией.

Впрочем, через несколько минут кадровые изменения произошли и у Вест Хэма. Вместо Фелипе Андерсона на поле появился Мануэль Лансини. После этого Боуэн ворвался в штрафную и упал после контакта с соперником – нет пенальти. Справедливо.

На 73-й минуте Вулвз вышли вперед. Сработала замена Нуну Эшпириту Санту. Траоре убежал по правому флангу от двух оппонентов и роскошно подал в штрафную точно на голову Хименесу, а тот метров с 5-ти открыл счет. Положение Вест Хэма стало еще хуже. "Молотки" пошли вперед и создали момент. Райс головой пробивал после подачи углового – Патрисиу без особых проблем отбил. Андрей Ярмоленко продолжал находиться на скамейке...

Вест Хэм еще мог получить пенальти. Мяч попал в руку Антонио, который находился в собственной штрафной. Не отреагировал как арбитр, так и VAR. Наконец-то на поле вышел Ярмоленко – шла 81 минута поединка. Долгожданное возвращение вингера сборной Украины после травмы. Антонио обострил ситуацию после сольного прохода – мяч просвистел рядом с девяткой.

На 84-й минуте Вест Хэм капитулировал. Траоре протянул мяч и отдал на Догерти, тот навесил на Педру Нету, который роскошным ударом с лета не оставил Фабиански никаких шансов. Это была точка. Андрей Ярмоленко и Ко так и не сумели организовать хотя бы гол престижа. 0:2 – закономерная победа гостей. Вулверхэмптон набрал 46 очков и сравнялся с Манчестер Юнайтед. Вест Хэм с 27 баллами уже по итогам этого тура может опуститься в зону вылета.