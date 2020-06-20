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Холанд принес Боруссии Д победу над РБ Лейпциг и серебро, Вольфсбург разбил Шальке: 33-й тур Бундеслиги, суббота

18:50 - Читати українською
Холанд принес Боруссии Д победу над РБ Лейпциг и серебро, Вольфсбург разбил Шальке: 33-й тур Бундеслиги, суббота
РБ Лейпциг – Боруссия Д – 0:2 / Твиттер РБ Лейпциг

В субботу, 20 июня, состоялись все матчи 33-го тура чемпионата Германии. Счет и отчеты о поединках читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига 2019/20, 33-й тур

Кельн – Айнтрахт – 1:1

Голы: Кайнц, 44 (пен.) – Дост, 73

Майнц – Вердер – 3:1

Голы: Квайсон, 25, Боэтьюс, 30, Фернандес, 85 – Осако, 59

Падерборн – Боруссия М – 1:3

Голы: Михель, 54 – Херман, 4, Штиндль, 55 (пен.), 73

Удаление: Хюнемайер, 66 (Падерборн, вторая желтая карточка)

РБ Лейпциг – Боруссия Д – 0:2

Голы: Холанд, 30, 90+3

Шальке – Вольфсбург – 1:4

Голы: Матондо, 70 – Вегхорст, 16, 56, Мбабу, 59, Жоау Виктор, 70

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Середняки турнирной таблицы – Кельн и Айнтрахт – провели довольно скучный первый тайм, который украсил лишь одиннадцатиметровый на последних минутах: после выстрела Флориана Кайнца, круглый попав в штангу, влетел в сетку ворот. В середине второй сорокапятиминутки Бас Дост замкнул прострел Джибриля Соу и установил окончательный ничейный результат.

Настоящую борьбу за выживание устроили аутсайдеры турнирной таблицы Вердер и Майнц. Обе команды рисковали вылететь в низший дивизион, поэтому устроили битву за "шесть очков". В середине тайма Робин Квайсон после подачи со штрафного удачно сыграл на добивании и головой затолкал круглого в ворота. Уже через 5 минут хозяева удвоили свое преимущество: Данни Латца продемонстрировал фантастический дриблинг, обыграл нескольких защитников и выложил кожаной под удар Жан-Полю Боэтьюсу, который неотразимо пробил мимо голкипера, обеспечив комфортный счет перед отдыхом.

После перерыва подопечные Флориана Кофельдта один гол отыграли – фантастический выстрел в падении под перекладину удался Юя Осаке. Но за несколько минут до окончания поединка все надежды бременцев похоронил Эдмилсон Фернандес, установив окончательный счет в матче.

Падерборн, который потерял всякие шансы остаться в Бундеслиге, пытался громко хлопнуть дверью в матче с менхенгладбахской Боруссией. Однако пропустил уже на четвертой минуте: Патрик Херман после ошибки защитника удачно сыграл на добивании и открыл счет в матче.

После перерыва Свен Михель неожиданно для голкипера пробил из-за пределов штрафной в угол ворот и выровнял положение. Но уже через минуту Ларс Штиндль поставил все на свои места, забив сначала с пенальти, а затем и с игры.

Центральный поединок тура между дортмундской Боруссией и РБ Лейпциг оправдал все ожидания. "Быки", которым необходимо было выигрывать, чтобы опередить "шмелей" в турнирной таблице, отдали инициативу сопернику и надеялись на контратаки. Однако пропустили в середине тайма от Эрлинга Холанд. Нанеся в общем 16 ударов по воротам Романа Бурки хозяева так и не смогли забить, зато пропустили еще раз от норвежца уже в добавленное время и потеряли все шансы на "серебро" немецкого первенства.

Шальке, не знавший вкуса побед в последних четырнадцати матчах, стремился изменить печальную статистику в битве с Вольфсбургом. Но "волки" с первых минут бросились бомбардировать ворота Александер Нюбеля и еще к середине первого тайма преуспели: Ваут Вегхорст оказался самым сообразительным в штрафной соперника и из района одиннадцатиметровой отметки пробил мимо голкипера.

После перерыва он записал на свой счет дубль, а затем в воротах Нюбеля расписались еще Кевин Мбабу и Жоао Виктор. Гол престижа от Рабби Матондо несколько подсластил горечь поражения гельзенкирхенцев и зафиксировал новый клубный антирекорд.

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