Заря может продать двух украинцев в европейские клубы – известны потенциальные суммы

Луганская Заря имеет трансферные предложения по Богдану Михайличенко и Евгению Чеберко.

"Евгений Чеберко, скорее всего, отправится в австрийский ЛАСК, который даже не лидирует в чемпионате. Трансфер оценивается в 300 тысяч евро. Это за игрока, который через пару лет может быть игроком первой сборной. Михайличенко? Шансы на то, что он этим летом покинет Зарю – 99,9%", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Михайличенко может перейти в Андерлехт

Ведущий также отметил, что клаусула Михайличенко снизилась до 500 тысяч евро, а Андерлехт уже запустил процесс по осуществлению трансфера.

К слову, Чеберко провел 29 поединков в составе Зари в текущем сезоне, записав в свой актив 2 ассиста. Михайличенко же также сыграл в 29 встречах, в которых отличился 2 голами и 4 ассистами.

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