Головні новини футболу 20 червня: Шахтар – чемпіон України, повернення Ярмоленка, коронавірус продовжує вражати УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 червня.

Україна

Шахтар достроково став чемпіоном України 2019/20. "Гірники" перемогли Олександрію в результативному матчі 27-го туру УПЛ. Здавалося, що свято відкладається, адже гості вели в рахунку по ходу матчу, але команда Луїша Каштру зуміла схилити шальки терезів на свій бік. Луїш Каштру здобув свій перший чемпіонський титул у кар'єрі, а Євген Коноплянка вперше виграв УПЛ – відео голів та огляд матчу.

Цікаво, що Шахтар випередив Динамо за кількістю здобутих трофеїв у епоху незалежності України – 35 проти 34-х.

Зоря може продати двох українців у Європу – відомі суми потенційних трансферів луганського клубу.

Матч Карпати – Олімпік, який мав пройти у неділю, знову перенесений. Вже у Луцьку стало відомо, що двоє гравців Олімпіка здали позитивний тест на коронавірус. УПЛ вирішить долю поєдинку пізніше.

Топ-матчі дня

Борусія Д обіграла РБ Лейпциг та гарантувала собі друге місце Бундесліги, а також участь у груповому турнірі ЛЧ 2020/21. Баварія вже у статусі чемпіона здобула чергову перемогу. А от знаменитий Вердер перебуває за крок від вильоту – в останньому турі "музикам" буде за щастя опинитися бодай у зоні перехідних матчів.

Арсенал знову програв, а Лестер втратив важливі очки з точки зору боротьби за Лігу чемпіонів – 30-й тур АПЛ приніс несподівані результати.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко вперше зіграв у 2020 році. Вінгер вийшов на заміну в поєдинку Вест Хем – Вулверхемптон, але його команда поступилася та продовжила невдалу серію.

Артем Мілевський забив гол за Динамо Брест – вже 4-й у сезоні. Також в активі екс-нападника збірної України 6 гольових передач.

Українець став автором переможного гола в Угорщині – інший наш співвітчизник був вилучений з поля. Забитий м'яч до свого активу записав і Артем Кравець, який відзначився у Туреччині.