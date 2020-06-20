Шахтер досрочно стал чемпионом Украины – волевая победа над Александрией в матче с пятью голами

Шахтер в рамках поединка 27-го тура УПЛ одержал очень тяжелую победу над Александрией благодаря дублю Тете, став 13-кратным чемпионом Украины.

Шахтер в случае победы над Александрией оформил бы досрочное чемпионство, поэтому Луиш Каштру прекратил эксперименты с составом, выставив в старт сильнейших исполнителей. Александрийцы же приехали реабилитироваться за два подряд поражения со счетом 1:5, причём Владимир Шаран оставил Панькива в запасе – вместо него в ворота встал Билык.

"Горняки" сразу же захватили инициативу, а Александрия отступила на собственную треть поля, пытаясь контратаковать. Гостям в начале встречи даже удалось заработать несколько угловых, но оборона катастрофически провалилась уже на 12-й минуте – Мораес открылся в зоне между центрбеками, получил разрезной пас от Тайсона и начал выход один на один с Билыком. Его немного придержал Шендрик, за что арбитр Игорь Пасхал назначил довольно спорный пенальти, даже не просматривая видеоповтор. Тайсон уверенно реализовал приговор – 1:0.

Через три минуты Тайсон отобрал мяч у Дубры, а Мораес подхватил его и расстрелял ворота с носка, однако гол отменили из-за положения вне игры. Проблемы александрийцев на этом не заканчивались: в середине первого тайма травму получил Гречишкин (его сменил Довгий), а "горняки" раскатывали эффектные комбинации практически без сопротивления – в конце концов, на 32-й минуте Марлос обыгрался с Мораесом, ворвался в штрафную и перебросил Билыка. Мяч закатился в сетку, однако и на этот раз гостей спас офсайд (довольно сомнительный).

Только после этого Александрия расправила крылья, организовав несколько хороших контратак и заработав ряд стандартов. Самый острый момент подопечных Шарана случился на 39-й минуте, когда Лучкевич открылся в свободной зоне, получил своевременную передачу и вышел один на один с Пятовым, даже обыграв его – впрочем, в пустые ворота не дал пробить Степаненко! Шахтер ответил ударом Марлоса метров с 20-ти в руки Билыку, на чём тайм и подошел к концу.

Казалось, что после перерыва Шахтер спокойно превратит своё преимущество в разгром, однако Александрия перевернула содержание встречи всего за пять минут. Уже на 48-й гости заработали угловой, подачу с которого мощным ударом головой замкнул Банада – 1:1. Проходит ещё две минуты, Третьяков прорывается по левому флангу и простреливает, Пятов ошибается на выходе, а мяч попадает в руку Матвиенко. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Третьяков – 1:2! "Горняки" побежали отыгрываться, но действовали хаотично и с ощутимой паникой.

Александрия же могла и третий забить в контратаке на 58-й минуте, однако финальный выстрел Ковальца с правого края штрафной пролетел в сантиметрах от левой штанги. Луиш Каштру, тем временем, бросил в бой Тете, уверенный взгляд которого выхватили камеры. Уже через три минуты после появления на поле бразилец наказал гостей за расточительность, открывшись на краю штрафной, дождавшись подачи с левого фланга, положив корпус и пробив в дальний угол – 2:2!

После этого около 15 минут Шахтер раскатывал мяч на чужой половине поля без реального обострения. Александрия всей командой села в оборону и допустила лишь один удар по собственным воротам – это Тете метров с 11-ти замкнул навес Сиприано (выше ворот). Луиш Каштру решил пойти ва-банк, на 75-й минуте сняв с игры защитника Сиприано и бросив в бой Конопляку. Это был риск, но ход сработал: Евгений на 78-й протащил мяч по левому флангу и выполнил подачу на дальнюю штангу, а Тете пробил головой – 3:2!

Александрия пыталась отыграться, но Шахтер за последние 10 минут основного времени почти ничего не позволил сопернику. Лишь в последней контратаке на 90+5-й гости получили возможность отыграться, вылетев в контратаку с выходом на свидание с Пятовым, но отчаянный подкат Хочалавы в последний момент спас "горняков" от пропущенного гола. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Шахтера.

После этой победы "горняки" набрали 71 очко, оторвавшись от Динамо на 19 очков за пять туров до окончания чемпионата. Таким образом, Шахтер стал досрочным чемпионом Украины – в 13-й раз в своей истории. Поздравляем!