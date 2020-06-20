У двух игроков Олимпика обнаружен коронавирус – матч с Карпатами отменен

Донецкий Олимпик получил печальные новости после прохождения тестов на коронавирус.

ПЦР-тестирование выявило несколько случаев заболевания COVID-19 в Олимпике.

Рух официально подтвердил коронавирус у трех игроков

Отмечается, что болезнь обнаружена у двух игроков команды. Таким образом, поединок 27-го тура УПЛ против Карпат будет отменен, а команда вернется на базу, где пройдет повторное тестирование, информирует официальный сайт дончан.

Напомним, ранее о вспышке коронавируса объявил лидер Первой лиги – Рух. Также, опасная болезнь поразила и львовские Карпаты.

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