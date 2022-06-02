Сборные Украины

Национальная сборная в напряженном матче победила Шотландию, прорвавшись в финал отбора к ЧМ-2022. За нас забивали Ярмоленко, Яремчук и Довбик – смотрите видеообзор игры. Александр Петраков прокомментировал первый успех. Теперь на пути к Мундиалю перед Украиной стоит только Уэльс. Наши фаны почтили воинов ВСУ прямо во время матча.

Украина U-21 уничтожила Фареры и сохранила шансы на Евро-2023 – Супряга забил первый гол за полтора года. Украина одолела Норвегию в элит-раунде отбора на Евро-2022 U-19 – победный старт и первый шаг к мечте.

Трансферы

Вильярреал простился с голкипером-рекордсменом и освободил место для Лунина. Что будет с легионерами Динамо и простит ли Луческу опального Жерсона? Минимум от четырех нужно избавиться. Манчестер Юнайтед подтвердил уход Погба. Барселона может получить 700 млн евро на трансферы.

Матчи

Месси завоевал новый трофей со сборной, поиздевавшись над Италией. Аргентина выиграла Финалиссима-2022. Польша вырвала победу над Уэльсом в матче-открытии Лиги наций, а Бейл отдыхал перед финалом из Украины. Франция стала чемпионом Евро-2022 U-17: защитник оформил камбэк в финале, первый трофей сына Зидана.