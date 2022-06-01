Опытный 32-летний вратарь покинул Вильярреал в связи с завершением срока контракта, информирует официальный сайт клуба.

Реал меняет планы на Лунина: интерес полуфиналиста ЛЧ небезоснователен

Асенхо провел в составе "желтой субмарины" 258 официальных матчей, что является рекордом среди голкиперов в истории клуба. Правда, в последнее время экс-вратарь сборной Испании засел в запас, проиграв конкуренцию Херонимо Рульи. В сезоне 2021/22 Серхио сыграл только 8 матчей, пропустив 10 мячей.

Высочайшее достижение Асенхо в Вильярреале – победа в Лиге Европы 2020/21 и выход в полуфинал ЛЧ 2021/22.

Напомним, Вильярреал заинтересован в подписании Андрея Лунина, почти не получающего игровой практики в Реале. Поэтому мадридский клуб готов отдать в аренду и даже продать украинца, но сохранить на него часть прав.

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