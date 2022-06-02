"Какие эмоции и что они для меня значат? Уже эмоций сейчас нет, они остались на футбольном поле. Что они значат для меня? Это не для меня, а для команды, для страны. Для нашей страны эта победа значит очень многое.

Сборная Украины удивила своей игрой? Спасибо за оценку нашего труда. Футбол – это командная игра. Мои ребята сделали все для победы. Это они играли, надо их поблагодарить. Думаю, что сейчас на нашей родине все ребята и в окопах, и в больницах, и в госпиталях благодарят, аплодируют, что мы победили. Это победа только ребят, это все сделали они.

Шотландия – Украина – видео голов

Что бы хотел сказать тем, кто сейчас защищает Украину? Мы сегодня играли для них. Была установка, я ребятам все сказал перед выходом на поле, что мы играем для простых людей, нашей страны. Для пострадавших болельщиков. Думаю, мы сделали небольшой шаг и вышли в финал. Еще есть игра с Уэльсом. Мы сделаем все возможное. Гордимся, что мы украинцы, что мы прославляем Украину в это тяжелое время.

Хотел очень поблагодарить Шотландию. Вы нас очень хорошо приняли. Я ходил по улицам Глазго 31 числа утром, люди ваши подходили и желали нам удачи. Спасибо за это гостеприимство и желаю вашей команде всего наилучшего. И главному тренеру Стиву Кларку.

Как оценю игру Довбика? Я не хочу вас обидеть. Не хочу сейчас разбирать игру. Мои коллеги-тренеры меня поймут. Я доволен, как играли ребята, а разбор игры будет потом. Есть такое слово "пустой". Простите, игру не буду разбирать. Прошу прощения.

Каков план восстановления к игре с Уэльсом? Завтра утром мы летим в Кардифф. Вечером будет тренировка двумя группами. Думаю, где-то в 18:00. Будет тренировка, ребята будут восстанавливаться.

Как оценю игру легенды нашей – Ярмоленко? Вы имеете в виду под легендой, что он уже старый? Он еще молодой парень, он еще не легенда. Ему еще долго играть и играть.

Насколько Зинченко удалось переломить себя после вчерашних эмоций? Он очень патриотичный парень и воспринимает все близко к сердцу. Искренний украинец, очень переживает. У нас все такие ребята. Кто-то держится, кто-то не может. Я вам так скажу – не дай бог, чтобы на вашу землю пришло такое горе. Пока это не задело вас, вы не поймете. У нас столько погибло людей, детей. Вы видели, как он все эмоционально рассказал. Это искренне, от души.

Спасибо, Глазго! Я поехал в Уэльс", – эмоционально завершил Александр Петраков.

В финале плей-офф отбора на ЧМ-2022 соперником Украины станет Уэльс. Матч состоится 5 июня в Кардиффе.

Украина в напряженном матче победила Шотландию, прорвавшись в финал отбора к ЧМ-2022