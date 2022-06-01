Юношеская сборная Украины обыграла Норвегию в элит-раунде отбора на Евро-2022. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Отбор на Евро-2022 U-19. Элит-раунд, группа 6

1 тур

Норвегия U-19 – Украина U-19 – 2:3

Голы: Фельд-Гулликсен, 69 (пен), Зафейрис, 90+5 – Ярмолюк, 47 (пен), Сапуга, 75, Малыш, 87

Нереализованный пенальти: Ярмолюк, 75

В квалификационном раунде Украина U-19 заняла первое место в группе – наша сборная обыграла Мальту (4:2) и Финляндию (2:1), а также сыграла вничью с Польшей (2:2).

Сборная Украины U-19 получила потенциальных оппонентов на Евро-2022

Чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы, "сине-желтым" нужно занять первое место в группе 6 с Нидерландами (хозяин соревнований), Норвегией и Сербией. Первым оппонентом подопечных Владимира Езерского стали норвежцы, а игра прошла в Роттердаме.

Первый тайм завершился без голов, хотя обе команды имели возможности отличиться. Но уже на старте второго тайма полузащитник СК Днепр-1 Егор Ярмолюк реализовал пенальти и вывел Украину вперед. Однако нехватка игрового тонуса (сборная U-19 в последний раз играла официальный матч еще в ноябре 2021-го) у команды Езерского таки сказалась. В одном из эпизодов арбитр назначил пенальти уже в ворота украинцев, а Тимур Пузанков спасти не смог.

Однако "сине-желтые" нашли в себе силы забить еще. Украинцы снова получили право на пенальти, но Ярмолюк в этот раз не смог переиграть голкипера. К нашему счастью, тут же Сапуга направил мяч в сетку. На последних минутах Малыш укрепил наше преимущество, на что скандинавы ответили только одним голом в компенсированное время. 3:2 – Украина набрала первые три очка и возглавила турнирную таблицу группы (правда, Нидерланды и Сербия свой матч первого тура еще не сыграли).

Следующий матч элит-раунда отбора на чемпионат Европы Украины U-19 сыграет 4 июня против Сербии. Начало игры – в 13:00 по Киеву.

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