Конечно, плей-офф за выход на ЧМ-2022 состоит из двух разных матчей, но для украинских болельщиков встреча против Шотландии затмила все – это был самый важный матч как в турнирном плане, так и в моральном. "Сине-желтые" смогли привезти на Хэмпден-Парк всех лидеров, поэтому Александр Петраков не стал подстраиваться под "тартановую армию". Сборная Украины вышла в обычной схеме 4-3-3 с ожидаемым составом.

Интрига крутилась только вокруг позиций голкипера (Бущан/Пятов), партнера Зинченко в центре (Малиновский/Шапаренко) и левого вингера (Мудрик/Цыганков). Наш тренерский штаб сделал выбор в пользу Георгия, Руслана и Виктора соответственно. Островитяне своим составом тоже не удивили. Разве что появление левши Хики на правом фланге несколько выбивалось из ожиданий.

Украина блестяще подготовилась к стилю соперника

Первые 20 минут матча заставили шотландских болельщиков сидеть с недовольными лицами. Хозяева сразу попытались накрыть украинцев высоким интенсивным прессингом, однако подопечные Александра Петракова выходили из-под него через короткие передачи и смену позиций – в частности, в центре и даже слева открывался Ярмоленко. Кроме того, "сине-желтые" очень активно вступали в отбор после потерь, что вылилось в желтые карточки для Яремчука и Малиновского в стартовые 11 минут.

"Тартановой армии" не удалось сорвать тактический рисунок нашей игры. В атаке у них тоже ничего не получалось – Шотландия пыталась создавать моменты через открывания Дайкса на последней трети, вторжения латералей в зоны на флангах и последующие подачи, однако защитники нашей сборной отыграли блестяще. Опасность от Робертсона нивелировали дисциплинированной подстраховкой Караваева со стороны Ярмоленко. Как следствие, у подопечных Стива Кларка можно упомянуть только два слабых момента – Хенли замыкал подачу с углового, а МакГинн бил с линии штрафной после передачи Робертсона. В обоих случаях мяч улетел в небо.

Шикарная игра Украины на мяче в первом тайме крушила шотландцев

Украина выходила из-под давления шотландцев без проблем, сразу развивая быстрые позиционные атаки. При этом команда заплетала классные комбинации – и уже на 7-й минуте такой футбол мог вылиться в красавчик-гол. Караваев открылся на правом фланге и шикарно прострелил в штрафную, Малиновский сбросил на Цыганкова, а Виктор в касание бахнул под перекладину. Гордон спас Шотландию!

Еще лучший случай открыть счет "сине-желтые" получили на 17-й минуте, когда Ярмоленко получил отскок в штрафной на грани офсайда и оказался в нескольких метрах от Гордона в полном одиночестве. Андрей пробил низом, но Крэйг успел накрыть выстрел, а затем успел зафиксировать мяч перед пустыми воротами. Еще через три минуты Яремчук замыкал прострел Цыганкова ударом с пределов штрафной, но получилось неточно.

В середине первого тайма Шотландия совсем отошла в средний блок. Игра стала напоминать наш поединок против Швеции, только теперь в роли скандинавов были украинцы – они вели игру, раскатывали комбинации, врывались в штрафную после интересных закидушек и поражали позиционной работой. Скотты же сидели в обороне и ждали шансов при рывках по флангу. Ждали тщетно, но определенной оперативной паузы в матче им удалось добиться.

Впрочем, отказ от активного прессинга дал о себе знать на 33-й минуте. Малиновский с собственной половины вырезал фантастическую длинную передачу за спину Хенли на ход Ярмоленко, а наш нападающий, приняв мяч первым касанием, опрокинул Гордона вторым – это был гол! Украина заслуженно вышла вперед, а Андрей забил за сборную в 45-й раз. До рекорда Шевченко осталось три гола.

Шотландия так и не смогла ответить до перерыва. Украина продолжила разрывать шотландцев через короткие розыгрыши с активным изменением позиций. На 44-й минуте это могло вылиться в гол Малиновского – Руслан протянул мяч через центр поля и вышел на ударную позицию. К сожалению, мяч у него срезался. В конце концов, свисток Дани Маккели отправил команды отдыхать с минимальным преимуществом "сине-желтых" в счете.

Своевременный прыжок Яремчука

В раздевалке Стив Кларк заменил инертного Дайкса на Кристи, однако этот ход не успел переломить ход встречи. Всего за три минуты после перерыва Украина провела чрезвычайно важный второй гол. Забарный протянул мяч правым флангом и отдал пас на Ярмоленко, тот обстучался с Караваевым, после чего Александр вырезал подачу на левый край штрафной – там Яремчук перепрыгнул всех оппонентов и пробил головой. Точно в дальний угол. 0:2!

Роман забил очень вовремя. "Сине-желтые" точно сбавили бы в активности после 60-й минуты, отдав инициативу Шотландии, но теперь у нашей команды был роскошный гандикап. На 52-й минуте он мог вырасти до разгромного, однако плотный удар Ярмоленко после его врывания в штрафную на дриблинге парировал Гордон.

"Тартановая армия" быстро перешла на игру с четырьмя защитниками и вернулась к высокому прессингу, едва не добиваясь своего на 56-й минуте. Бущан получил пас от Степаненко, Макгрегор побежал накрывать Георгия, а тот выбил мяч прямо в него. К счастью, отскок прошел мимо ворот. Украина ответила атакой с классным прострелом, однако на него никто не успел.

Шотландия давит, Украина терпит и огрызается

В середине второго тайма рисунок встречи стал уже более конкретным и очень неприятным. Хозяева всеми силами пошли вперед, усилив нападение Армстронга и Хендри. Украина терпела, но все равно упускала опасные моменты. В частности, на 67-й минуте Макгинн простил "сине-желтых", пробив головой с нескольких метров – к счастью, мяч прошел мимо правой штанги. На 73-й минуте Армстронг выстрелил из-под нескольких наших футболистов, но Бущан был на месте. На 76-й же в штрафную ворвался Адамс, нанеся мощный удар – Бущан спас, а добивание заблокировал Матвиенко!

Украина терпела, но пыталась убегать в контратаки. Одна из них завершилась врыванием Цыганкова в штрафную и неплохим ударом, который вытащил Гордон. Александр Петраков оперативно освежил атаку, выпустив на 72-й минуте Мудрика и Шапаренко вместо Цыганкова и Малиновского. На 78-й с поля ушли Яремчук и Ярмоленко, уступив место Довбику и Зубкову. Впрочем, испугать шотландцев не удалось – они упорно лезли вперед, а качество нашей контригры оставляло желать лучшего. "Сине-желтые" прижались.

Нервный финал и кровопийца Довбык

В конце концов, "тартановая армия" догрызла оборону Украины. На 79-й минуте наши игроки пропустили открывание Макгрегора и дали ему мощно пробить – Бущан вроде бы задел мяч, однако тот все равно полетел в ворота. Степаненко выбил его на самой линии, но система видеофиксации гола быстро дала сигнал о пересечении ленты. Сфера влетела в ворота. 1:2.

Окрыленные шотландцы пошли вперед и чуть не попали в плен. Всего через две минуты после пропущенного гола Мудрик фантастическим разрезным пасом выводил Довбика один в один с Гордоном, однако Артем перед штрафной завозился с мячом и запорол момент. На 86-й минуте Мудрик мог во второй раз вывести Довбика на свидание с голкипером – впрочем, на этот раз Михаил ошибся с передачей.

В таком режиме качелей матч длился до последних минут. Шотландия отчаянно давила, но Украина уверенно держала результат, ничего не позволив у собственных ворот. Более того – в компенсированное время Зубков мог и третий гол в ворота скоттов забить, однако его выстрел с пределов штрафной прошел мимо левой штанги.

Еще через несколько минут Довбык снова запорол потенциальный выход с глазу на глаз, однако на последних секундах его снова вывели на рандеву с Гордоном. На этот раз Артем не подвел, пробив в ближний угол – 1:3! Украина выходит в финал отбора в ЧМ!