Франция и Нидерланды определили судьбу трофея чемпионата Европы среди команд до 17 лет. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Евро-2022 U-17, финал.

Франция – Нидерланды – 1:1

Голы: Кюмбеди, 57, 59 – Слори, 48

Начало матча было однозначно за французами: уже к 10 минутам "Ле бльо" дважды обстреляли каркас ворот. Сначала Тиль классно пробил со штрафного, а позже Сеттель метров с 23 пробил в дальний угол – оба выстрела взяли на себя стойки. Впрочем, активность французов так и не воплотилась в голы до перерыва.

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А на старте второй половины Слори получил шикарную передачу от Сильвано Босса и реализовал свой момент, перекинув голкипера. Впрочем, героем встречи стал правый защитник сборной Франции Саэль Кюмбеди. Сначала защитник сместился с правого фланга и устроил с левой под ближнюю стойку – голкипер не справился с пушкой.

А через 2 минуты Саэль после рикошета остался один перед вратарем. Добавим, что в конце игры на поле появился Эльяз Зидан – самый младший сын Зинедина Зидана. Трофей со сборной Франции U-17 стал первым в его карьере.

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