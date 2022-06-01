Польша и Уэльс открыли новый розыгрыш Лиги наций. Не чужие нам команды. Поляки – что футболисты, что простые люди – стоят горой за Украину во время войны с российскими оккупантами. А валлийцы ждут нас в финале плей-офф квалификации на ЧМ-2022. Тренерский штаб Уэльса решил поберечь лидеров. Бейл, Рэмзи и другие основные футболисты смотрели матч с трибун.

Уэльс вышел экспериментальным составом, что повлияло на игру команды. Были огромные трудности с выходом в атаку и созданием моментов. Все крутилось вокруг Джеймса, который обострял с левого края. Впрочем, его усилий было недостаточно – валлийцы выглядели на порядок слабее Польши.

Поляки атаковали более интересно и мощно. Полезно слева подключался Пухач – партнерам немного не хватало, чтобы замыкать его прострелы. Привлекала к себе внимание игра Левандовски. Роберт очень глубоко опускался за мячом, вплоть до собственной штрафной, чтобы разгонять атаки.

Одна из таких получилась очень эффектной: Левандовски на собственной половине проскочил двоих, протянул мяч через полполя и пробил в угол – голкипер был на месте. Вся игра крутилась вокруг Роберта, который тонко проскакивал валлийскую оборону. Еще был хороший момент у Зелински, когда хавбек Наполи немного неточно пробил головой.

Первый гол в незрелищном матче забил Уэльс. Один из дальних ударов стал результативным – из-за пределов штрафной удачно пробил Джонатан Уильямс. Польша отыгралась также в привычном стиле – после прострела Пухача. Камински получил мяч в чужой штрафной и закрутил его в дальний угол.

На последних минутах Польша вырвала победу после очередной атаки через левый край. Валлийцы уступили, но оценивать их сегодняшнюю игру в перспективе противостояния с Украиной не стоит. Слишком необычным был состав. Значительно более показательным был матч против Австрии в плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

Уэльс обыграл Австрию и ждет Украину в финале отбора к ЧМ-2022 – все решил магический дубль Бейла