Барселона может получить 700 млн евро на трансферы – Лапорта предлагает новую финансовую авантюру
Барселона отчаянно пытается заработать деньги для постройки команды под Хави Эрнандеса.
На 16 июня запланирована экстренная встреча членов клуба, где могут принять важное решение, сообщает ESPN.
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Речь идет о продаже до 25% доходов от будущих сделок на телеправа. Это даст около 500 млн евро в ближайшей перспективе, но на дистанции ударит по Барсе, которая будет вынуждена делиться частью телезаработков. Также руководство "кулес" предлагает продать миноритраную долю (до 49,9%) в сфере лицензирования и мерчендайзинга. Это может принести еще 200 млн евро в трансферный бюджет.
Лапорта обещал Хави 8 новичков уже в ближайшее окно, однако это невозможно без продажи важных игроков или рискованных финансовых решений. Сейчас лимит расходов Барселоны составляет -144 млн евро – единственный отрицательный показатель по всей Примере.
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