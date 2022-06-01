На 16 июня запланирована экстренная встреча членов клуба, где могут принять важное решение, сообщает ESPN.

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Речь идет о продаже до 25% доходов от будущих сделок на телеправа. Это даст около 500 млн евро в ближайшей перспективе, но на дистанции ударит по Барсе, которая будет вынуждена делиться частью телезаработков. Также руководство "кулес" предлагает продать миноритраную долю (до 49,9%) в сфере лицензирования и мерчендайзинга. Это может принести еще 200 млн евро в трансферный бюджет.

Лапорта обещал Хави 8 новичков уже в ближайшее окно, однако это невозможно без продажи важных игроков или рискованных финансовых решений. Сейчас лимит расходов Барселоны составляет -144 млн евро – единственный отрицательный показатель по всей Примере.

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