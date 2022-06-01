"Красные дьяволы" на своем официальном сайте подтвердили уход француза в конце июня, когда его контракт истекает.

Аллегри снова отклонил трансфер Погба в Ювентус, высмеяв француза

Погба уже второй раз покидает Олд Траффорд свободным агентом. Сначала был 2012 год, когда Ювентус подобрал молодого хавбека и сделал из него суперзвезду. В 2016-м МЮ вернул Погба за 105 млн евро, которые до сих пор остаются рекордом клуба. Француз моментами демонстрировал весь свой талант, но не оправдал инвестиций. Теперь в его активе 233 матча, 39 голов и 51 ассист в составе "дьяволов". Список титулов также довольно скромный – Кубок лиги и Лига Европы в сезоне 2016/17.

Главным претендентом на Погба считается тот же Ювентус, хотя также есть слухи о ПСЖ.

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