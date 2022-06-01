Финалиссима-2022

Италия – Аргентина – 0:3

Голы: Мартинес, 28, Ди Мария, 45+1, Дибала, 90+5

Европейский и южноамериканский футбол взяли курс на сближение. В рамках этого сотрудничества решили возродить Кубок Артемио Франки (который в последний раз разыграли 29 лет назад) и назвать его Финалиссима. Турнир состоит из одного матча – встречи победителей Евро и Копа Америка. Италия и Аргентина сошлись на Уэмбли.

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Матч полутоварищеский, однако тренеры выставили мощные составы. Это подарило болельщикам качественное зрелище. Команды играли в высоком темпе, сохраняли нацеленность на ворота и отличную динамику. Италия в начале матча пыталась комбинировать и включала высокий прессинг, встречая соперников у штрафной. Следствием которого стали моменты Бернардески (прострел прервал защитник) и Белотти (потягнул голкипер).

Но у Аргентины есть Месси, который индивидуальной магией все компенсировал. В середине первого тайма Лео зашел в штрафную и выкатил на пустые ворота Мартинесу. Латиноамериканцы играли резче, строя вертикальные контратаки. Логичная стратегия, если учесть, что в центре обороны Италии играли возрастные Кьеллини и Бонуччи. Очередной быстрый выпад завершился голом, когда Мартинес зацепился за пас голкипера и вывел на удар Ди Марию.

Роберто Манчини попытался исправить ситуацию и произвел тройную замену в перерыве. Но перехватить инициативу "Скуадра Адзурра" не смогла. Италия чуть не разгромила сама себя, когда Бонуччи из-за несогласованности с Доннаруммой был в сантиметре от автогола.

Чемпионы Европы совсем сникли, а Месси продолжал разрывать. Дважды эффектно пробил Ди Мария – голкипер парировал. Месси создал еще один супершанс, но Ло Чельсо его упустил. Затем Лео сам пробежал с мячом через все поле и проверил бдительность Доннаруммы. Удар – Джиджи на месте. Еще один – снова сейв. Италия горела, но не могла даже отвести игру от своих ворот.

Аргентинцы продолжали издеваться над соперниками. Месси финтил, Ди Мария носил мяч на голове, а итальянцы от отчаяния вынуждены были фолить. "Скуадра" огрызнулась только раз моментом Скамакки, но и там был офсайд. Разгромную точку в компенсированное время после рейда Месси поставил Дибала. Роберто Манчини не удалось реабилитироваться за проваленную квалификацию на чемпионат мира. Аргентина, проведя мощный второй тайм, по праву взяла межконтинентальный трофей.