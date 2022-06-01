Сборная Украины сошлась в долгожданном поединке с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022. Смотрите видео голов на Футбол 24.

"Сине-желтые" прижали шотландцев к их воротам и смогли отличиться на 33 минуте. Малиновский выдал шикарную передачу через все поле на Ярмоленко (который не находился вне игры), а Андрей элегантно перекинул голкипера, открыв счет во встрече.

Шотландия – Украина: онлайн-трансляция полуфинала отбора к ЧМ-2022