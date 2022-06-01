Шотландия – Украина – видео гола
22:31 - Читати українською
Сборная Украины сошлась в долгожданном поединке с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022. Смотрите видео голов на Футбол 24.
Андрей Ярмоленко 33’
Роман Яремчук 49’
33’ Андрей Ярмоленко
49’ Роман Яремчук
"Сине-желтые" прижали шотландцев к их воротам и смогли отличиться на 33 минуте. Малиновский выдал шикарную передачу через все поле на Ярмоленко (который не находился вне игры), а Андрей элегантно перекинул голкипера, открыв счет во встрече.
Шотландия – Украина: онлайн-трансляция полуфинала отбора к ЧМ-2022
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