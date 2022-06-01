Фанаты сборной Украины почтили воинов ВСУ во время матча против Шотландии – видео
1 июня 23:56 - Читати українською
Украинские болельщики в Глазго не забыли, кто защищает нашу землю от врага.
завершено
Андрей Ярмоленко 33’
Роман Яремчук 49’
Артем Довбик 90+5’
33’ Андрей Ярмоленко
49’ Роман Яремчук
90+5’ Артем Довбик
Во время матча Шотландия – Украина фан-сектор с нашими болельщиками на Хэмпден Парк начал скандировать "ВСУ!". Таким способом болельщики поблагодарили героических украинских защитников, которые продолжают вытеснять орков с нашей земли.
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Не подвела и сама сборная Украины. Подопечные Александра Петракова обыграли Шотландию на выезде и 5 июня сыграют с Уэльсом в матче за выход на ЧМ-2022. За нашу команду забивали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.
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