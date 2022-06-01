Украинские болельщики в Глазго не забыли, кто защищает нашу землю от врага.

Во время матча Шотландия – Украина фан-сектор с нашими болельщиками на Хэмпден Парк начал скандировать "ВСУ!". Таким способом болельщики поблагодарили героических украинских защитников, которые продолжают вытеснять орков с нашей земли.

Україна у напруженому матчі перемогла Шотландію, прорвавшись у фінал відбору до ЧС-2022

Не подвела и сама сборная Украины. Подопечные Александра Петракова обыграли Шотландию на выезде и 5 июня сыграют с Уэльсом в матче за выход на ЧМ-2022. За нашу команду забивали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.