Молодежная сборная Украины уверенно разобралась с Фарерами в отборе чемпионата Европы-2023 U-21. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Евро-2023 U-21, квалификация

Группа H

Фарерские острова U-21 – Украина U-21 – 0:4

Голы: Бондаренко, 27, Супряга, 33, Вивчаренко, 54, Судаков, 62

В 6-ти предыдущих матчах отбора подопечные Руслана Ротаня набрали 13 очков и занимали второе место, отпустив в отрыв Францию. Сегодняшним соперником "сине-желтых" стала команда Фарерских островов, которая в текущем отборе не проиграла дома ни одной игры, при этом отобрала очки у Франции (1:1).

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Для прямой путевки на чемпионат Европы нужно занять первое место группы или стать лучшей командой среди всех сборных, которые займут второе место. В противном случае придется играть двухматчевой плей-офф против одной из сборных, финишировавшей второй в группе.

В стартовый состав попал Владислав Супряга, не выходивший на поле почти 4 месяца. Уже экс-форвард Сампдории сформировал атакующее трио с представителями Шахтера – Георгием Судаковым и Богданом Вьюнником. Владислав Ванат, приятно впечатливший в благотворительных матчах Динамо, остался в резерве.

Именно Супряга стал автором второго забитого мяча в поединке Владислав пробил в защитника, но воспользовался неуклюжим падением соперника и со второй попытки направил мяч в сетку. Это первый гол нападающего с сентября 2020 года. Перед этим отличился Артем Бондаренко, прошивший голкипера – тот пропустил мяч под собой. Как следствие, на перерыв украинцы ушли с комфортным преимуществом в счете, воспользовавшись ошибками фарерцев. "Сине-желтые" могли забить больше, но хозяев спасла перекладина.

В общей сложности до 50-й минуты каркас ворот трижды сыграл против Украины, но на 54-й Вивчаренко таки довел счет до разгромного. Не заставил себя ждать и 4-й гол – классный удар удался Георгию Судакову.

В итоге 4:0 – убедительная победа сборной Украины, которая сохранила вторую позицию группы. У "сине-желтых" 16 очков, Франция имеет на 3 больше. Сербия отстает от нас на 5 баллов и сыграла на матч больше.

Следующий матч отбора на Евро-2023 украинская молодежка сыграет 5 июня против Северной Македонии. Поединок состоится в Стамбуле. После этого 9 числа подопечные Ротаня там же сыграют с Францией, а завершат отбор 12 июня гостевым поединком против Армении.

Финальная часть Евро-2023 намечена на июнь-июль следующего года в Румынии и Грузии.

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