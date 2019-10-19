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Главные новости футбола 18 октября: Шахтер поиздевался над колосом, Фергюсона обвинили в договорняке

07:00 114 Читати українською
Главные новости футбола 18 октября: Шахтер поиздевался над колосом, Фергюсона обвинили в договорняке
Шахтер – Колос / Фото ФК Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 октября.

Украина

Шахтер надругался над Колосом в рамках 11-го тура УПЛ. Посмотреть голепад горняков можно по ссылке.

Виктор Цыганков откровенно рассказал, как оказался в киевском клубе.

Футбол 24 подготовил эксклюзивное интервью с легендой Металлиста Валентином Крячко. О кофе с Фоменко и страшной серии пенальти.

Европа

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Легендарный наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон обвиняется в организации матча с фиксированным результатом.

Реал и Барселона определились с датой проведения Эль Классико.

Кризисное МЮ первым отберет очки у Ливерпуля? Сульшер может совершить подвиг или повторить судьбу Моуринью – все в материале Футбол 24.

Матчи сборных завершилось и начинается новый Евровикенд. Футбол 24 отобрал для вас 5 поединков, которые невозможно пропустить.

Украинцы за рубежом

Тренер Манчестер Сити поздравил Зинченко с помолвкой, но также анонсировал возвращение конкурента украинца, который может повлиять на дальнейшую судьбу Зины.

Андрей Лунин не имеет шансов попасть в состав Реала в ближайшее время. Испанское издание назвало причины.

Андрей Ярмоленко вместе с партнерами по Вест Хэму принял участие в акции против расизма.

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