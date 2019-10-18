Шахтер – Колос – 6:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Колос в матче 11 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча Шахтер – Колос на сайте "Футбол 24".

В первом матче 11-го тура донецкий Шахтер в Харькове уничтожил Колос из Коваливки. Уже на 5-й минуте Мораес открыл счет в матче. Колос не стушевался от пропущенного гола, а пытался сравнить. Однако в середине первого тайма Евгений Коноплянка мощным ударом в "девятку" фактически похоронил интригу в матче.

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Через шесть минут Додо, продемонстрировав отличную скорость и дриблинг, прорвался в штрафную Колоса и пробил мимо вратаря. Еще до перерыва дважды отличился Тайсон. Во второй половине встречи зрители увидели лишь один гол – Мораес реализовал свой одиннадцатый голевой момент в чемпионате.

Победа принесла "горнякам" 33 очка и уверенную первую строчку, Колос с 14 зачетными пунктами занимает шестое место.

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