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ШАХТЕР - КОЛОС СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Шахтер – Колос – 6:0 – видео голов и обзор матча

21:56 73 Читати українською
Шахтер – Колос – 6:0 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Колос – 6:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Колос в матче 11 тура УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов матча Шахтер – Колос на сайте "Футбол 24".

5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес
 
5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес

В первом матче 11-го тура донецкий Шахтер в Харькове уничтожил Колос из Коваливки. Уже на 5-й минуте Мораес открыл счет в матче. Колос не стушевался от пропущенного гола, а пытался сравнить. Однако в середине первого тайма Евгений Коноплянка мощным ударом в "девятку" фактически похоронил интригу в матче.

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Через шесть минут Додо, продемонстрировав отличную скорость и дриблинг, прорвался в штрафную Колоса и пробил мимо вратаря. Еще до перерыва дважды отличился Тайсон. Во второй половине встречи зрители увидели лишь один гол – Мораес реализовал свой одиннадцатый голевой момент в чемпионате.

Победа принесла "горнякам" 33 очка и уверенную первую строчку, Колос с 14 зачетными пунктами занимает шестое место.

Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над Динамо

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