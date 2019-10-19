Головні новини футболу 18 жовтня: Шахтар познущався над Колосом, Фергюсона звинуватили у договірняку

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 жовтня.

Україна

Шахтар поглумився над Колосом в рамках 11-го туру УПЛ. Переглянути голепад гірників можна за посиланням.

Віктор Циганков відверто розповів, як опинився в київському клубі.

Футбол 24 підготував ексклюзивне інтерв’ю з легендою Металіста Валентином Крячком. Про каву з Фоменком і страшну серію пенальті.

Європа

Італія гарантувала собі участь у Євро-2020. Про причини успіху та неоднозначні ситуації, які супроводжували команду, – у матеріалі Футбол 24.

Легендарний наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон звинувачується в організації матчу з фіксованим результатом.

Реал та Барселона визначились із датою проведення Ель Класіко.

Кризовий МЮ першим відбере очки у Ліверпуля? Сульшер може зробити подвиг або повторити долю Моурінью – все у матералі Футбол 24.

Матчі збірних завершилось і розпочинається новий євровікенд. Футбол 24 відібрав для вас 5 поєдинків, які неможливо пропустити.

Українці за кордоном

Тренер Манчестер Сіті привітав Зінченка із заручинами, але також анонсував повернення конкурента українця, який може вплинути на подальшу долю Зіни.

Андрій Лунін не має шансів потрапити у склад Реала найближчим часом. Іспанське видання назвало причини.

Андрій Ярмоленко разом із партнерами по Вест Хему взяв участь в акції проти расизму.