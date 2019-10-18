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Барселона – Реал: клубы определились с оптимальной датой Эль Классико

17:10 74 Читати українською
Барселона – Реал: клубы определились с оптимальной датой Эль Классико
Барселона – Реал / AS

Команды предложили свой вариант даты проведения Эль Классико.

 

Мадридский Реал и Барселона выбрали 18 декабря, как новую дату Эль Классико, сообщается на официальных сайтах клубов.

Барселона – Реал: Эль Класико официально перенесли

Напомним, что матч Барселона – Реал Мадрид согласились перенести с 26 октября после вспышки массовых протестов сторонников независимости Каталонии. Они, в частности, блокируют транспортную инфраструктуру региона, а в день Эль Классико готовят масштабную манифестацию.

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