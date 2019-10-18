Лунин не играет за Реал из-за предвзятости Зидана, – Marca

Испанское издание Marca размышляет, почему Реал не дает шансов чемпиону мира в составе сборной Украины U-20 голкиперу Андрею Лунину.

Журналист мадридского издания Marca Карлос Карпио рассуждая о судьбе голкипера сборной Украины Андрея Лунина отметил, что тренер Реала Зинедин Зидан сейчас просто не доверяет украинцу.

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"Лунин попал в список тех молодых игроков, кому не повезло со стабильной игровой практикой в их возрасте. Им не дают шансов. Ни Пеллегрино в Леганесе, ни Зидан в Реале, ни Гонсалес в Вальядолиде не дают Лунину тех игровых минут, которые ему так нужны.

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Недавно Лунин сказал, что у него мог быть шанс остаться в Реале, если бы он знал, что Кейлор Навас уйдет. Но это не так. Зидан ему не доверяет. Андрей слишком молод", – пишет Карпио в своей колонке.

Напомним, Лунин перешел в Реал летом 2018 года из луганской Зари. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. В прошлом сезоне 20-летний голкипер выступал на правах аренды за Леганес. В составе клуба он провел семь матчей и пропустил семь голов. В нынешнем сезоне украинец не провел ни одного матча за Вальядолид. Несмотря на отсутствие игровой практики, украинский голкипер вошел в топ-20 номинантов на Golden Boy-2019.

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