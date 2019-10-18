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Ярмоленко вместе с лидерами Вест Хэма принял участие в акции против расизма

15:29 51 Читати українською
Ярмоленко вместе с лидерами Вест Хэма принял участие в акции против расизма
Андрей Ярмоленко / Daily Mail

Клубы английской Премьер-лиги выступили с официальными заявлениями, в которых осудили любые проявления расизма.

Посты соответствующего содержания уже были опубликованы в твиттер-аккаунтах нескольких клубов АПЛ, среди которых – лондонский Вест Хэм.

В публикации лондонского клуба место рядом с капитаном команды Марком Ноблом и звездным бразильцем Фелипе Андерсоном занял нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко вернулся в расположение Вест Хэма – украинец в отличном настроении после матчей за

Напомним, британское общество в очередной раз обострило внимание на проблему расизма после того, как игроков национальной сборной Англии регулярно оскорбляли во время матча против Болгарии в отборе на Евро-2020.

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Теги
Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Марк Нобл Марк Нобл Фелипе Андерсон Фелипе Андерсон
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