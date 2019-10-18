"Фергюсон проиграл матч за "Ролекс", – агент обвинил культового тренера в договорном матче в Лиге чемпионов

Агент Джузеппе Пальяра рассказал о темных делах Алекса Фергюсона во время его работы во главе Манчестер Юнайтед.

Агент Джузеппе Пальяра заявил, что дарил легендарному тренеру Манчестер Юнайтед сэру Алексу Фергюсону драгоценные часы в обмен на сдачу матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

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Пальяра рассказал журналистке под прикрытием, что Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах. Кроме того, агент рассказал о заговоре с Фергюсоном в организации договорного матча между Ювентусом и Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов, за что Пальяра отблагодарил его золотыми часами "Ролекс" стоимостью 30 тысяч фунтов.

Напомним, Фергюсон завершил тренерскую карьеру в 2013 году. За 26 лет работы в Манчестер Юнайтед легендарный тренер выиграл 38 трофеев.

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