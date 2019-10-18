Цыганков рассказал, в каком клубе хотел бы играть

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо во время встречи с болельщиками поделился трансферными слухами вокруг своей персоны.

"Если исходить из того, что сейчас никаких предложений нет, то можно мечтать о любой команду. Я мечтал в детстве играть за Динамо Киев, и сейчас играю здесь. Каждый день я приезжаю на базу с улыбкой на лице и радостью, что играю в этом клубе. А там, в будущем, посмотрим, как оно будет", – цитирует слова Цыганкова во время встречи с болельщиками Dynamomania.

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К слову, в текущем сезоне 21-летний Цыганков провел за Динамо 14 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Динамо после 10-ти туров идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче киевляне 20 октября дома будут принимать Александрию. Начало матча в 17:00.

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