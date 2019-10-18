Гвардиола поздравил Зинченко с помолвкой

Наставник манкунианцев Хосеп Гвардиола поздравил полузащитника сборной Украины и его вторую половинку с серьйозным решением.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем английской Премьер-лиги поздравил защитника команды Александра Зинченко с предстоящей свадьбой. На вопрос журналиста, будет ли теперь Зинченко тренироваться усерднее, Пеп ответил: "Не знаю, но поздравляю Алекса и его будущую жену", – цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Влада Седан: соблазнительная журналистка, которая влюбила в себя Зинченко и тысячи фанатов сборной Украины

Напомним, после победы сборной Украины над действующими чемпионами мира сборной Португалии Зинченко на поле НСК Олимпийский сделал своей возлюбленной, известной журналистке Владе Седан, предложение руки и сердца и девушка дала согласие. О своих отношениях молодожены объявили в начале прошлого лета.

Свой следующий матч Манчестер Сити проведет на выезде против Кристал Пэлас 19 октября в 19:30. Манчестерцы после восьми туров с 16-ю очками занимают второе место, Кристал Пэлас имеет на два пункта меньше и находится на шестом месте.

Ярмоленко против экс-звезды УПЛ, Ривьера для ПСЖ, дерби Боруссий и вечная классика на Альбионе: топ-5 матчей евроуикенда