Гвардиола анонсировал возвращение конкурента Зинченко и еще двух звезд Манчестер Сити после травм

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился приятными новостями из лазарета "горожан".

"Де Брюйне вернулся, Стоунз тренировался с командой в последние три дня. Менди также уже чувствует себя хорошо, но еще не полностью готов к полноценному возвращению на поле.

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Манчестер Сити не станет меняться, и я не изменю мнения относительно своей команды. Мы сосредоточимся на улучшении игры и победы", – цитирует Гвардиолу официальный твиттер Манчестер Сити.

Напомним, следующий матч Манчестер Сити проведет с Кристал Пэлас 19 октября, начало игры в 19:30.

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