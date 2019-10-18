Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над Динамо

Дончане легко победили провинциальный Колос со счетом 6:0 в рамках 11-го тура УПЛ. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Луиш Каштру перед Лигой чемпионов решил дать отдых Марлосу и Кривцову, которые отдали много сил в матчах за сборную. Степаненко пропускал игру из-за дисквалификации, а Исмаили – из-за травмы. Поэтому состав Шахтера на игру с Колосом был неоптимальным: левый фланг обороны закрыл Сиприано, очередной шанс в центре защиты получил юный Бондарь, с первых минут появились Тете и Коваленко.

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Ротация не помешала "горнякам" разнести соперника. Шахтер с первых минут завладел инициативой и забил быстрый гол. Тайсон сыграл на перехвате в центре поля, после чего мяч отскочил к Мораесу – лучший бомбардир УПЛ легко открыл счет.

Колосу понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, после чего гости расправили крылья. Команда Руслана Костышина опять показала, что знает, как управляться с мячом. Сначала пробил Нехтий, потом хорошая атака левым флангом привела к удару Волкова. Через некоторое время Волков уже вырезал интересную подачу со своей бровки, но Смирный не сумел акцентировано пробить.

Наставник Колоса из-за перебора желтых карточек наблюдал за игрой с трибун, а его команда неплохо атаковала. Пыталась быстро доводить дело до удара сразу после ошибки "горняков". К сожалению, интрига умерла слишком рано – во второй половине первого тайма Шахтер забил 4 гола.

Коноплянка продемонстрировал отличное взаимодействие с Тайсоном и послал мяч в дальнюю "девятку" – 2:0. Додо неожиданно для всех оказался на левом фланге атаки и выдал феерический рейд: на скорости и дриблинге проскочил нескольких оппонентов и элегантно пробил мимо вратаря – 3:0.

Очень хотел забить Тете. Партнеры создали ему момент – арбитр отменил гол из-за офсайда. Тете сместился с правого фланга в штрафную и выстрелил по воротам – над перекладиной. И все же он записал свою фамилию в протокол. Правда, как ассистент. Тайсон обострил, но Коноплянка и Мораес немного заигрались, тогда капитан подхватил мяч, обыгрался с Тете и загнал мяч в сетку – 4:0.

А через минуту Тайсон оформил дубль, после того, как Мораес получил подарок на чужой половине и бросил партнера в прорыв. Шахтер снял все вопросы до перерыва – 5:0. В таких условиях Каштру решил поберечь на загребское Динамо еще и Алана Патрика – вместо него вышел Антонио.

Второй тайм пошел по схожему сценарию. Сначала атаковал Шахтер, создавая остроту преимущественно со стандартов, а через 10 минут Колос перехватил владение мячом. Гости попытались закрепиться у чужой штрафной, игру команды освежило появление Морозко со скамейки запасных. Евгений классно прострелил на дальнюю штангу, откуда Волков пробил в перекладину.

Период активности Колоса снова ни к чему не привел, а Шахтер ответил результативно. Хорошая атака правым флангом с участием Тете и Додо завершилась странным промахом Мораеса. Жуниор исправился сразу: Тайсон разогнал контрвыпад и отпасовал на форварда, а тот подготовил удар и пробил под дальнюю штангу.

Колос огрызнулся ударами Сахневича и Морозко со стандартов – Пятов был на месте. "Горняки" могли забивать чуть ли не ежеминутно: парашют Коноплянки, удар в упор Тайсона, три шанса Коваленко после прострелов. Зачем-то появился на поле Марлос, получил игровое время Борячук. На Андрея далеко в поле вышел голкипер, но тот затянул и отдал плохой пас на Антонио. Яшков ошибся после удара Марлоса, но и здесь Борячук не сориентировался.

Зато гости из Коваливки организовали две хорошие атаки с опасными передачами с правого фланга. Смирный в касание замыкал прострел Сахневича – немного над воротами. В следующем эпизоде ​​Смирный отклеился от защитников и пробил мимо цели. Костышин-младший и Лысенко довели количество ударов Колоса до 12, однако гол престижа не забили.

Шахтер продлил победную серию до 11 матчей и оторвался от преследователей на 13 очков. Во вторник "горняки" сыграют в Харькове против загребского Динамо в Лиге чемпионов. Колос с 14 баллами остался на 6 месте в турнирной таблице. Эта команда сохранила лицо, несмотря на два разгрома от Динамо и Шахтера с общим счетом 0:10.