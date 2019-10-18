toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - КОЛОС СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над Динамо

21:08 164 Читати українською
Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над Динамо
Шахтер – Колос: обзор матча / ФК Шахтер

Дончане легко победили провинциальный Колос со счетом 6:0 в рамках 11-го тура УПЛ. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес
 
5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес

Луиш Каштру перед Лигой чемпионов решил дать отдых Марлосу и Кривцову, которые отдали много сил в матчах за сборную. Степаненко пропускал игру из-за дисквалификации, а Исмаили – из-за травмы. Поэтому состав Шахтера на игру с Колосом был неоптимальным: левый фланг обороны закрыл Сиприано, очередной шанс в центре защиты получил юный Бондарь, с первых минут появились Тете и Коваленко.

Шахтер отчитался за сезон 2018/19 – баснословная прибыль "горняков"

Ротация не помешала "горнякам" разнести соперника. Шахтер с первых минут завладел инициативой и забил быстрый гол. Тайсон сыграл на перехвате в центре поля, после чего мяч отскочил к Мораесу – лучший бомбардир УПЛ легко открыл счет.

Колосу понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя, после чего гости расправили крылья. Команда Руслана Костышина опять показала, что знает, как управляться с мячом. Сначала пробил Нехтий, потом хорошая атака левым флангом привела к удару Волкова. Через некоторое время Волков уже вырезал интересную подачу со своей бровки, но Смирный не сумел акцентировано пробить.

Наставник Колоса из-за перебора желтых карточек наблюдал за игрой с трибун, а его команда неплохо атаковала. Пыталась быстро доводить дело до удара сразу после ошибки "горняков". К сожалению, интрига умерла слишком рано – во второй половине первого тайма Шахтер забил 4 гола.

Коноплянка продемонстрировал отличное взаимодействие с Тайсоном и послал мяч в дальнюю "девятку" – 2:0. Додо неожиданно для всех оказался на левом фланге атаки и выдал феерический рейд: на скорости и дриблинге проскочил нескольких оппонентов и элегантно пробил мимо вратаря – 3:0.

Очень хотел забить Тете. Партнеры создали ему момент – арбитр отменил гол из-за офсайда. Тете сместился с правого фланга в штрафную и выстрелил по воротам – над перекладиной. И все же он записал свою фамилию в протокол. Правда, как ассистент. Тайсон обострил, но Коноплянка и Мораес немного заигрались, тогда капитан подхватил мяч, обыгрался с Тете и загнал мяч в сетку – 4:0.

А через минуту Тайсон оформил дубль, после того, как Мораес получил подарок на чужой половине и бросил партнера в прорыв. Шахтер снял все вопросы до перерыва – 5:0. В таких условиях Каштру решил поберечь на загребское Динамо еще и Алана Патрика – вместо него вышел Антонио.

Второй тайм пошел по схожему сценарию. Сначала атаковал Шахтер, создавая остроту преимущественно со стандартов, а через 10 минут Колос перехватил владение мячом. Гости попытались закрепиться у чужой штрафной, игру команды освежило появление Морозко со скамейки запасных. Евгений классно прострелил на дальнюю штангу, откуда Волков пробил в перекладину.

Период активности Колоса снова ни к чему не привел, а Шахтер ответил результативно. Хорошая атака правым флангом с участием Тете и Додо завершилась странным промахом Мораеса. Жуниор исправился сразу: Тайсон разогнал контрвыпад и отпасовал на форварда, а тот подготовил удар и пробил под дальнюю штангу.

Колос огрызнулся ударами Сахневича и Морозко со стандартов – Пятов был на месте. "Горняки" могли забивать чуть ли не ежеминутно: парашют Коноплянки, удар в упор Тайсона, три шанса Коваленко после прострелов. Зачем-то появился на поле Марлос, получил игровое время Борячук. На Андрея далеко в поле вышел голкипер, но тот затянул и отдал плохой пас на Антонио. Яшков ошибся после удара Марлоса, но и здесь Борячук не сориентировался.

Зато гости из Коваливки организовали две хорошие атаки с опасными передачами с правого фланга. Смирный в касание замыкал прострел Сахневича – немного над воротами. В следующем эпизоде ​​Смирный отклеился от защитников и пробил мимо цели. Костышин-младший и Лысенко довели количество ударов Колоса до 12, однако гол престижа не забили.

Шахтер продлил победную серию до 11 матчей и оторвался от преследователей на 13 очков. Во вторник "горняки" сыграют в Харькове против загребского Динамо в Лиге чемпионов. Колос с 14 баллами остался на 6 месте в турнирной таблице. Эта команда сохранила лицо, несмотря на два разгрома от Динамо и Шахтера с общим счетом 0:10.

blog_ava
УЕФА назвал ключевого и самого перспективного игроков сборной Украины
08:48
1160
Теги
Главное Тайсон Тайсон Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Колос Колос Шахтер - Колос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
40
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук