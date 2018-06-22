Главные новости футбола 18 июня: победы Англии и Бельгии на ЧМ-2018, Мораес подписал контракт с Шахтером

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 июня. Переход Жуниора Мораеса в Шахтер, бомбардирские подвиги Лукаку и Кейна на ЧМ-2018.

ЧМ-2018

Пятый игровой день чемпионата мира-2018 запомнился победами Швеции, Бельгии и Англии.

Сборная Швеции минимально одолела Южную Корею. Бельгия в первом тайме не смогла поразить ворота Панамы, однако в итоге одержала победу со счетом 3:0 благодаря дублю Лукаку и голу Мертенса – видео голов и обзор матча. К слову, Панама проиграла свой дебютный матч на Мундиале и повторила антидостижение сборной Украины на ЧМ-2006.

Англия уже в компенсированное время дожала Тунис – дубль в активе Харри Кейна. Именно команда Саутгейта и Бельгия возглавили группу G.

Скандал в лагере сборной Хорватии – экс-форвард Днепра Никола Калинич исключен из состава национальной команды из-за отказа выйти на замену в матче 1 тура ЧМ-2018 против Нигерии.

Жуниор Мораес стал игроком Шахтера

Нападающий Динамо Жуниор Мораес, который ранее попрощался с киевским клубом, подписал контракт с Шахтером. Соглашение рассчитано на 2 года. Сам бразилец заявил, что осуществил свою мечту, перейдя в донецкий клуб.

Переход форварда в Шахтер вызвал неоднозначную реакцию не только у киевских болельщиков, но и у наставника Динамо Александра Хацкевича.

"Футбол 24" попытался разобраться в перспективах Мораеса в Шахтере в специальном материале.

Другие топ-события дня

Капитан Шахтера Дарио Срна близок к переходу в Кальяри – СМИ уже сообщили условия контракта.

Товарищеский матч Италия – Украина, который запланирован на 10 октября, состоится в итальянской Генуе, сообщила местная федерация футбола.

Рома продлила контракт с главным тренером Эйсебио Ди Франческо – новое соглашение рассчитано до 2020 года.

Атлетико продлил контракт с Антуаном Гризманном до 2024 года, а также подписал хавбека Монако Тому Лемара.