ЧМ-2018: Панама повторила антидостижение сборной Украины

Сборная Панамы проиграла Бельгии свой дебютный матч на ЧМ-2018 со счетом 0:3. Команда из Латинской Америки повторила судьбу сборной Украины на ЧМ-2006.

Сборная Панамы после поражения от Бельгии в матче 1 тура ЧМ-2018 повторила "достижение" сборной Украины на ЧМ-2006. Панама стала первой командой с того времени, которая свой дебютный матч на Мундиале проиграла с разгромным счетом, информирует Mister Chip.

Бельгия – Панама – видео голов и обзор матча

Напомним, для сборной Украины ЧМ-2006 стал дебютным и пока единственным в ее истории. Первый поединок на том Мундиале завершился поражением команды Блохина от Испании со счетом 0:4.

К слову, это лишь третий матч ЧМ-2018, который завершился победой одной из команд с разницей больше, чем один гол (после поединков Россия – Саудовская Аравия и Хорватия – Нигерия).