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ЧМ-2018: Панама повторила антидостижение сборной Украины

18 июня 21:19 361 Читати українською
ЧМ-2018: Панама повторила антидостижение сборной Украины
Сборная Панамы / фото: Твиттер сборной Панамы

Сборная Панамы проиграла Бельгии свой дебютный матч на ЧМ-2018 со счетом 0:3. Команда из Латинской Америки повторила судьбу сборной Украины на ЧМ-2006.

Сборная Панамы после поражения от Бельгии в матче 1 тура ЧМ-2018 повторила "достижение" сборной Украины на ЧМ-2006. Панама стала первой командой с того времени, которая свой дебютный матч на Мундиале проиграла с разгромным счетом, информирует Mister Chip.

Бельгия – Панама – видео голов и обзор матча

Напомним, для сборной Украины ЧМ-2006 стал дебютным и пока единственным в ее истории. Первый поединок на том Мундиале завершился поражением команды Блохина от Испании со счетом 0:4.

К слову, это лишь третий матч ЧМ-2018, который завершился победой одной из команд с разницей больше, чем один гол (после поединков Россия – Саудовская Аравия и Хорватия – Нигерия).

ЧМ-2018 1 тур

Бельгия - Панама: Понедельник 18 июня 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 0
Панама
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Теги
ЧМ 2018 Панама Панама Сборная Украины Рекорды Украина Украина Бельгия - Панама ЧМ-2006
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