Бельгия – Панама – 3:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Бельгии в матче 1-го тура группы G разгромила команду Панамы. Смотрите видео голов и обзор матча матча Бельгия – Панама.
Бельгия и Панама сыграли матч 1 тура чемпионата мира-2018 в группе G. В этой же группе позже сыграют команды Туниса и Англии.
ЧМ-2018: Бельгия разгромила Панаму, Лукаку продолжил феноменальную серию
На 47-й минуте матча Бельгия – Панама счет красивым ударом с лета открыл полузащитник "красных дьяволов" Дрис Мертенс.
Бельгия – Панама: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Вскоре Бельгия удвоила свое преимущество – после передачи Де Брюйне взятие ворот на свой счет записал Ромелу Лукаку. Произошло это на 69-й минуте.
На 75-й минуте Лукаку оформил дубль. Форвард вышел один на один с голкипером и элегантно перебросил его.
*Видео удалено по просьбе правообладателя.