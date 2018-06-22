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Бельгия – Панама – 3:0 – видео голов и обзор матча

18 июня 19:55 3904 Читати українською
Бельгия – Панама – 3:0 – видео голов и обзор матча
Бельгия – Панама – видео голов

Сборная Бельгии в матче 1-го тура группы G разгромила команду Панамы. Смотрите видео голов и обзор матча матча Бельгия – Панама.

Бельгия и Панама сыграли матч 1 тура чемпионата мира-2018 в группе G. В этой же группе позже сыграют команды Туниса и Англии.

ЧМ-2018: Бельгия разгромила Панаму, Лукаку продолжил феноменальную серию

На 47-й минуте матча Бельгия – Панама счет красивым ударом с лета открыл полузащитник "красных дьяволов" Дрис Мертенс.

Бельгия – Панама: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Вскоре Бельгия удвоила свое преимущество – после передачи Де Брюйне взятие ворот на свой счет записал Ромелу Лукаку. Произошло это на 69-й минуте.

На 75-й минуте Лукаку оформил дубль. Форвард вышел один на один с голкипером и элегантно перебросил его.

*Видео удалено по просьбе правообладателя.

ЧМ-2018 1 тур

Бельгия - Панама: Понедельник 18 июня 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 0
Панама
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