ЧМ-2018 Тунис – Англия: неубедительная победа имени Харри Кейна

Подопечные Гарета Саутгейта в тяжелом матче сломили сопротивление сборной Туниса благодаря дублю своего капитана.

Англичане начали матч мощно и без раскачки: уже в течение первых четырех минут могли забивать Лингард, Триппьер и Стерлинг, но если удар первого заблокировал защитник сборной Туниса, то двое последних не смогли попасть в ворота. А уже на 12-й минуте на "сцену" вышел капитан англичан Кейн, который после удара Стоунза и сейва Хассена головой добил мяч в ворота сборной Туниса.

Тунис – Англия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Тунис смог пару раз "огрызнуться" и очень опасно пробивал Сасси, однако в ворота не попал. Англичане ответили выстрелом головой Макгуайра в ближний угол после подачи со штрафного, но голкипер сборной Туниса справился с ударом защитника сборной Англии.

Харри Кейн только что открыл счет в матче

На 33-й минуте сборная Туниса после фола Уокера заработала пенальти, который четко реализовал Фержан Сасси, пробив в левый от себя угол прямо под штангу. У англичан до перерыва еще несколько моментов имел Лингард, в одном из которых хавбек МЮ уже прокинул мяч мимо Хассена, но попал в штангу.

Во второй половине игры англичане взяли мяч под свой контроль и пошли вперед большими силами. Головой на старте тайма пробивал Стоунз после подачи углового, но после его удара подопечные Саутгейта ничего особо не создали за практически 20 минут, до опасного но неточного удар Триппьера со штрафного. Четко играла оборона африканской сборной, а англичанам не хватало изобретательности в атаке.

Англия – Тунис: послематчевая пресс-конференция Гарета Саутгейта

Саутгейт сделал замену, выпустив Рэшфорда вместо Стерлинга для усиления атаки. Выход Маркуса немного добавил свежести англичанам, однако особо ничего не изменил. На 79-й минуте сборная Англии заработала право на очень перспективный штрафной, но Эшли Янг пробил выше ворот. Больше подопечные Саутгейта почти ничего не создали и все шло к закономерной ничьей, но спасителем страны вновь стал Кейн, который в компенсированное арбитром время ударом головой "расстрелял" ворота сборной Туниса и принес своей сборной победу.

Легкое разочарование для английских фанатов

Болельщики сборной Англии ожидали увидеть на поле сверхмощную команду, которая должна уничтожать соперников калибра сборной Туниса, но не тут то было. Подопечные Саутгейта моментами неплохо атаковали, особенно это касается самого старта игры, но после первого гола Кейна немного успокоились. Когда Сасси сравнял счет, англичане должны были собраться, но "трем львам" не удавалось не то, чтобы подобрать ключи к воротам Хассена, а хотя бы создать по-настоящему опасный момент. Фактически, до второго гола Кейна этих моментов особо то и не было.

С такой игрой сборная Англии должна обыгрывать Панаму, но с бельгийцами у "трех львов" гарантированно будут проблемы. Хотя подопечные Роберто Мартинеса точно не будут "закрываться" так, как это делала сборная Туниса, следовательно, у англичан появится больше пространства для контратак и всех нас может ожидать достаточно "веселый" футбол в исполнении фаворитов группы. Впрочем, сейчас Саутгейту следует хорошенько подумать над тем, что было сделано не так, и поблагодарить своего капитана.

Сборная Туниса едва не прыгнула выше своих возможностей

Африканская сборная просто ужасно начала матч и едва не была наказана за отсутствие необходимой концентрации. Англия имела три возможности забить уже на протяжении стартовых четырех минут, однако впоследствии Тунис все же смог собраться и дать настоящий бой грозному сопернику. Это касается не только того факта, что счет 1:1 держался до 90+1 минуты.

Сасси сравнивает счет

Тунисские футболисты играли с просто невероятной самоотдачей и едва не стали создателями громкой сенсации в группе G. Хотелось бы также отметить и то, что периодически сборная Туниса очень качественно выходила из-под плотного прессинга англичан. В итоге, лишь Харри Кейн смог склонить чашу весов в сторону сборной Англии.

Англия – Тунис: послематчевая пресс-конференция Набиля Маалула

Очередное неоднозначное судейство, которому VAR не помощник

Судейство колумбийского рефери Ролдана Вилмара оставило много вопросов. Дважды защитники сборной Туниса играли не по правилам в штрафной против Харри Кейна, и оба раза судейская бригада абсолютно проигнорировала эти моменты, не воспользовавшись видеоповторами. Получается, что можно сколько угодно отстаивать идеи внедрения VAR, но обычная ошибка главного арбитра, который решит для себя, что момент не нуждается в дополнительном видеопросмотре, оставляет понятие "человеческого фактора" в футболе.

Игрок матча - Кейн

Капитан английской национальной команды в очередной раз доказал, что он является топ-игроком, способным решать судьбу поединка самостоятельно. Кейн – это заправский центрфорвард, "машина" для забивания голов, футболист с потрясающим голевым чутьем. Он всегда знает, где нужно оказаться для того, чтобы отправить мяч в ворота. Уэйн Руни может быть спокойным, ведь он имеет достойного наследника в рядах национальной сборной.

Харри Кейн делает дубль и вырывает победу для своей сборной

Пожалуй, сейчас Кейн является сильнейшим в мире классическим центрфорвардом. У него почти нет слабых мест, он одинаково сильно играет как ногами, так и головой. А когда у такого игрока еще и сильный характер, то неудивительно, что он рано или поздно становится капитаном. В случае с Харри это произошло довольно рано, да и вообще, мало кто в его возрасте носил капитанскую повязку в сборной Англии. Хочется верить, что это только начало голевой феерии от Кейна на этом чемпионате мира.

Тунис – Англия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Англия вслед за Бельгией делает шаг на встречу 1/8 финала

Англичане не смогли выиграть столь уверенно, как это сделала Бельгия, однако также имеют в своем активе 3 пункта. Уже в следующем туре обе сборные могут оформить выход в плей-офф, а затем в очной встрече определить победителя группы. Хотя Англия продемонстрировала, что определенная недооценка соперника может дорого стоить, и вероятно, даже Панама до последнего будет биться за честь своей страны.

ЧМ-2018, группа G, 1 тур

Тунис – Англия – 1:2

Голы: Сасси, 34 (с пенальти) – Кейн, 12, 90+1