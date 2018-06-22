Мораес официально стал игроком Шахтера

Шахтер официально объявил о подписании контракта с бразильским экс-форвардом Динамо и донецкого Металлурга Жуниором Мораесом.

Соглашение рассчитано на два года. В Шахтер Жуниор перебрался на правах свободного агента, ведь его контракт с Динамо закончился после сезона 2017/18.

Ранее 31-летний футболист попрощался с Динамо, поблагодарив клуб и болельщиков.

Воспитанник Сантоса начал профессиональную карьеру в родном клубе, с которым в 2007 году выиграл Лигу Паулиста. Выступал также за Понте-Прету и Санту-Андре (оба – Бразилия), Глорию (Румыния) и ЦСКА (Болгария).

В чемпионате Украины провел 117 матчей, забил 57 голов.

Напомним, что накануне, после подписания форварда Фернандо Педро Шахтер объявил о переходе голкипера Карпат Алексея Шевченко. Еще одним усилением стал трансфер Майкона из Коринтианса. Бразилец подписал контракт с донецким клубом на 5 лет. Футболист, которым планируют заменить Фреда, обошелся Шахтеру в 6 млн евро.