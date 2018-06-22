Атлетико продлил контракты Гризманна и Эрнандеса, а также подписал договор с Лемаром

Мадридский Атлетико подписал контракты с тремя футболистами сборной Франции.

Атлетико объявил о продлении контрактов с форвардом Антуаном Гризманном и защитником Лукасом Эрнандесом, а также о подписании соглашения с хавбеком Монако Тома Лемаром, сообщает официальный сайт "матрасников".

Гризманн решил остаться в Атлетико

Контракт с Гризманном продлен до 2023 года, с Эрнандесом – до 2024-го. Лемар уже подписал договор, но ему еще предстоит пройти медосмотр, после чего Атлетико закроет сделку с Монако.

Все три игрока в настоящее время находятся в России, где в составе сборной Франции участвуют в ЧМ-2018.