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Головні новини футболу 18 червня: перемоги Англії та Бельгії на ЧС-2018, Мораєс підписав контракт з Шахтарем

07:00 444 Читать на русском
Головні новини футболу 18 червня: перемоги Англії та Бельгії на ЧС-2018, Мораєс підписав контракт з Шахтарем
Харрі Кейн приніс перемогу Англії / фото: Твіттер FA

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 18 червня. Перехід Жуніора Мораєса в Шахтар, бомбардирські подвиги Лукаку та Кейна на ЧС-2018.

ЧС-2018

П'ятий ігровий день чемпіонату світу-2018 запам'ятався перемогами Швеції, Бельгії та Англії.

Збірна Швеції мінімально здолала Південну Корею. Бельгія у першому таймі не змогла вразити ворота Панами, проте у підсумку здобула перемогу з рахунком 3:0 завдяки дублю Лукаку та голу Мертенса – відео голів та огляд матчу. До слова, Панама програла свій дебютний матч на Мундіалях та повторила антидосягнення збірної України на ЧС-2006.

Англія вже в компенсований час дотиснула Тунісдубль в активі Харрі Кейна. Саме команда Саутгейта та Бельгія очолили групу G.

Скандал у таборі збірної Хорватії – екс-форвард Дніпра Нікола Калініч виключений зі складу національної команди через відмову вийти на заміну в матчі 1 туру ЧС-2018 проти Нігерії.

Жуніор Мораєс став гравцем Шахтаря

Нападник Динамо Жуніор Мораєс, який раніше попрощався з київським клубом, підписав контракт з Шахтарем. Угода розрахована на 2 роки. Сам бразилець заявив, що здійснив свою мрію, перейшовши у донецький клуб.

Перехід форварда у Шахтар викликав неоднозначну реакцію не лише у київських вболівальників, а й у наставника Динамо Олександра Хацкевича.

"Футбол 24" спробував розібратись у перспективах Мораєса в Шахтарі у спеціальному матеріалі.

Інші топ-події дня

Капітан Шахтаря Даріо Срна близький до переходу в Кальярі – ЗМІ вже повідомили умови контракту.

Товариський матч Італія – Україна, який запланований на 10 жовтня, відбудеться в італійській Генуї, повідомила місцева федерація футболу.

Рома продовжила контракт з головним тренером Ейсебіо Ді Франческо – нова угода розрахована до 2020 року.

Атлетіко продовжив контракт з Антуаном Грізманном до 2024 року, а також підписав хавбека Монако Тому Лемара.

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