ЧМ-2018 Бельгия – Панама: Лукаку замахивается на Золотую бутсу и близость новой сенсации

Бельгия и Панама стартовали на Чемпионате мира 2018 в группе G. Отчет и счет матча читайте на "Футбол 24".

Матч Бельгия – Панама начался в 18:00 по киевскому времени. В этой же группе играют Англия и Тунис.

Первый отличный шанс забить упустил Карраско на 6-й минуте. Атака с переводом справа налево завершилась ударом во вратаря. Почти сразу Мертенс приложился из-за пределов штрафной, и Пенедо пришлось вытаскивать мяч из верхнего угла. На 12-й капитан Панамы Роман Торрес так отдал пас назад, что подарил момент другом кепу Азару. Дебютантов чемпионата мира спасло то, что Эден пробивал с нулевого угла – мимо. В другом моменте тот же Торрес в отчаянном подкате не позволил Лукаку пробить в пустые ворота, а заодно избежал автогола. Отмечаем проход и пас де Брюйне, который после углового попытался пробить издали, но снова неточно.

Бельгия – Панама – видео голов

Панамцы выглядели настолько слабо, что даже в перспективные контратаки не могли как следует выйти. Сразу трое игроков команды Эрнана Гомеса только в первые 30 минут валялись на газоне, получив различные повреждения. Первый угловой удалось заработать аж на 35-й минуте, но и там дело до удара не дошло. В конце тайма Азар вновь не смог переиграть Пенедо в ближнем бою. Бельгии не хватило 9 ударов и 8 голевых моментов, чтобы открыть счет за первые 45 минут.

To make the game as fair as possible, De Bruyne has decided to play on his hands and knees . . .



So generous! #BEL pic.twitter.com/QySU6ze3yr — 90min (@90min_Football) 18 червня 2018 р.

Бельгия – Панама: де Брюйне решил поиграть на четвереньках, чтобы выровнять силы?

На старте 2-го тайма Мертенс оказался первым на подборе и вколотил мяч с края штрафной так, что тот наконец-то перелетел панамского вратаря. На 54-й Мурильо вылетел по правому флангу на идеальный заброс от Барсенаса, но защитник проиграл борьбу Куртуа. Эх, а исторический дебютный гол Панамы на чемпионатах мира был так близко. А на 69-й минуте де Брюйне вырезал мягкий нависик на Лукаку, и тот в падении отправил второй мяч в сетку потенциальных аутсайдеров группы.

Ромелу оформил дубль, когда панамцы побежали отыгрываться и потеряли мяч на чужой половине. Витсель запустил Азара в проход по центру, а Лукаку забил 15-й гол за последние 10 игр в составе Бельгии. Команда Гомеса снова создала голевой шанс, но зимбабвийсьий судья поспешно зафиксировал абсолютно несуществующий офсайд, а Куртуа и так выиграл борьбу у нападающего. В другом моменте де Брюйне грубо зарядил шипами в живот сопернику, но Джанни Сиказве пожалел лидера "красных дьяволов" и выписал только желтую. Со штрафного Мигель Эскобар прицельно пробил – Куртуа снова на месте. Панама попыталась без свистка пробить с центра поля, однако Тибо и здесь не проспал.

Почти удачный дебют Панамы

Абсолютные дебютанты чемпионатов мира показали тот футбол, который мог принести им результат. Эрнан Дарио Гомес в качестве тренера ранее выводил Эквадор и Колумбию на Мундиаль, где добывал по одной победе. Наставник неплохо подготовил боевитых панамцев к битве с гораздо более крутой командой. После первого тайма вообще казалось, что андердоги снова удивят – вратарь Пенедо и самоотверженные защитники костьми ложились в своей штрафной. Однако Бельгия все же не повторила путь Аргентины, Германии и Бразилии. Мертенс открыл счет невероятным голом, но такие залетают далеко не всегда. И, забей Панама при счете 0:1 в 60-й, бельгийцы могли бы занервничать и не вырвать победу.

На самом деле, несмотря на разгром "каналерос" показали себя не так плохо и в обороне, и в атаке. Были моменты у чужих ворот, удавалось тушить пожары и нейтрализовать грозную атаку бельгийцев. По крайней мере от Панамы ожидали гораздо меньшего. Эта команда, конечно, покинет ЧМ-2018, а ее тренер не выпьет обещанных несколько бутылок водки в честь выхода из группы, но своим праздником они наслаждаются сполна – вместе с тысячами земляков, которые прибыли на турнир.

Лукаку хочет и может быть лучшим бомбардиром ЧМ-2018

Ромелу забивает с поразительной частотой. Дубль и второе место в рейтинге лучших снайперов Чемпионата мира 2018. Уже 15 голов за последние 10 матчей в составе Бельгии. Здесь запахло Золотой бутсой, не так ли? Ромелу долгое время не мог продавить капитана соперника Романа Торреса – самого тяжелого игрока ЧМ-2018. Но после первого гола все-таки получил необходимое пространство. Форвард Манчестер Юнайтед показывает чемпионскую форму, и это добавляет аргументов тем, кто верит в бельгийское золото.

Де Брюйне, Азар и Мертенс – смертоносное трио

Атака Бельгии ценна не одним Лукаку. Забить или сделать гол из ничего здесь может и трио, которое крутится возле Ромелу. Капитан команды Эден Азар вместе с Де Брюйне отличились голевым пасом. Мертенс просто выдал шедевр, который поколебал редуты панамцев. К этому добавить фланговых игроков Карраско и Менье, которые действовали как фулбеки, и получаем очень вариативное нападение, где не достаточно бросить все силы на 1-2 игроков.

Интересные факты

Лукаку – 5-й бельгиец, оформивший дубль на чемпионатах мира после Ворхофа (1934), Анула (1954), ван Моэра (1970) и Вильмотса (1998).

Бельгия впервые в истории не проиграла 20 матчей подряд (15 побед, 5 ничьих).

Панама повторила "достижение" Украины – первый после команды Блохина и ЧМ-2006 дебютант Мундиаля, который стартовал с разгромного поражения.

Бельгия повторила свой лучший результат на ЧМ. "Красные дьяволы" каждые 20 лет, начиная с Чемпионата мира 1958, побеждают кого-то 3:0.

ЧМ-2018. Группа G, 1 тур

Бельгия – Панама – 3:0

Голы: Мертенс, 47, Лукаку, 69, 75