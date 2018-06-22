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Тунис – Англия – 1:2 – видео голов и обзор матча

18 июня 22:54 3867 Читати українською
Тунис – Англия – 1:2 – видео голов и обзор матча
Тунис – Англия –1:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Англии в матче 1-го тура Чемпионата мира 2018 в группе G победила Тунис. Смотрите видео голов и обзор матча Тунис – Англия.

Англия победила Тунис в матче 1 тура ЧМ-2018 благодаря дублю Харри Кейна. У команды Саутгейта после 1 тура 3 очка, столько же у сборной Бельгии.

Дубль Харри Кейна принес Англии победу над Тунисом

Англия открыла счет в матче с Тунисом. На 11-й минуте забил Харри Кейн. Отбивая мяч в этом моменте, вратарь Ассен получил травму и вынужден был покинуть поле досрочно.

Тунис – Англия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Тунис сравнял с неоднозначного пенальти. Кайл Уолкер без надобности локтем попал в лицо сопернику. Ферджани Сасси с отметки переиграл Пикфорда.

Англия сумела вновь выйти вперед под занавес поединка – после розыгрыша стандарта отличился тот же Кейн.

*Видео удалено по просьбе правообладателя.

ЧМ-2018 1 тур

Тунис - Англия: Понедельник 18 июня 2018

Тунис
Матч окончен
1 : 2
Англия
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