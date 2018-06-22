Тунис – Англия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Англии в матче 1-го тура Чемпионата мира 2018 в группе G победила Тунис. Смотрите видео голов и обзор матча Тунис – Англия.
Англия победила Тунис в матче 1 тура ЧМ-2018 благодаря дублю Харри Кейна. У команды Саутгейта после 1 тура 3 очка, столько же у сборной Бельгии.
Дубль Харри Кейна принес Англии победу над Тунисом
Англия открыла счет в матче с Тунисом. На 11-й минуте забил Харри Кейн. Отбивая мяч в этом моменте, вратарь Ассен получил травму и вынужден был покинуть поле досрочно.
Тунис – Англия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Англия сумела вновь выйти вперед под занавес поединка – после розыгрыша стандарта отличился тот же Кейн.
*Видео удалено по просьбе правообладателя.