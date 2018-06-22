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Калинич исключен из состава сборной Хорватии и не сыграет на ЧМ-2018

18 июня 19:23 530 Читати українською
Калинич исключен из состава сборной Хорватии и не сыграет на ЧМ-2018
Никола Калинич / Хорватия

Экс-форвард Днепра Никола Калинич покидает расположение сборной Хорватии и больше не сыграет на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич принял решение исключить форварда Николу Калинича из состава национальной команды за отказ выйти на замену в матче ЧМ-2018 с Нигерией. Экс-форвард Днепра покидает расположение сборной.

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"Во время матча с Нигерией Калинич разминался и должен был появиться на поле во втором тайме. Однако он заявил, что не готов играть из-за проблем со спиной. То же самое произошло во время товарищеского матча с Бразилией в Англии, а также перед началом тренировки в воскресенье.

Я смирился с этим, и поскольку мне нужны игроки, которые готовы выходить на поле, я принял это решение", – цитирует Далича официальный сайт федерации футбола Хорватии.

ЧМ-2018 1 тур

Хорватия - Нигерия: Суббота 16 июня 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 0
Нигерия
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ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Златко Далич Златко Далич Никола Калинич Никола Калинич Хорватия - Нигерия
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