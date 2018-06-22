Швеция – Южная Корея: "сине-желтые" побеждают благодаря пенальти и помощи VAR

Швеция и Южная Корея встретились в матче первого тура чемпионата мира-2018 в группе F. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Швеция – Южная Корея начался в 15:00 по киевскому времени. В первом тайме команды голов не забивали, а после перерыва победу Швеции принес Гранквист ударом с пенальти – 1:0.

Швеция – Южная Корея – 1:0 – видео гола и обзор матча

Команды начали довольно активно, но первый опасный момент в матче возник лишь на 18-й минуте. Андреас Гранквист неожиданно подключился к атаке своей комнады, получил разрезную передачу пяткой от Берга и уже был готов пробивать по воротам с нескольких метров, однако в последний момент мяч из-под ног у капитана сборной Швеции выбил Ким Ен Гвон.

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Скандинавы не останавливались и уже через две минуты потеряли прекрасную возможность, чтобы все-таки открыть счет. Лустиг сделал прострельную передачу с правого фланга и после неуверенных действий защитников Южной Кореи мяч отскочил к Бергу, который чудом не сумел отличиться с линии вратарской. Голкипер "азиатских тигров" Чо Хен У как "Спайдермен" выполнил сумасшедший сейв и ногой отбил выстрел в упор от Берга. А уже через минуту после розыгрыша углового Янссон едва не вывел шведов вперед ударом головой.

На второй компенсированной минуте к первому тайму шведы могли забить гол в раздевалку, но фортуна снова вернулись к ним спиной, когда мяч после удара Классона головой полетел на перекладиной.

В дебюте второго тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала Форсберг обводным ударом с линии штрафной не попал в дальнюю девятку, а затем Ку Джа Чхоль головой пробил рядом с ближней штангой. Для корейцев это была первая реальная возможность, чтобы забить гол. А на 56-й минуте свою блестящую реакцию снова продемонстрировал Чо Хен У, отбив выстрел Тойвонена головой с близкого расстояния.

Швеция действовала острее и таки открыла счет на 65-й минуте матча. Классон был сбит в штрафной Южной Кореи, однако сальвадорский рефери Хоэль Агилар не сразу показал на "отметку", воспользовавшись помощью системы VAR. Лишь после просмотра видеоповторов Агилар назначил пенальти, который уверенно реализовал капитан шведов Гранквист.

После этого Швеция начала играть от обороны и без особых проблем довела дело до победы. Единую опасность азиаты создали в компенсированное время, однако Хван головой из выгодной позиции не попал в створ. Шведы делят первую строчку группы F вместе с Мексикой. Германия и Южная Корея пока без очков.

ЧМ-2018, Группа F, 1 тур

Швеция – Южная Корея – 1:0

Гол: Гранквист, 65 (пен)