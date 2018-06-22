Мораес: Исполняю мечту, надевая футболку Шахтера

Новоиспеченный нападающий Шахтера Жуниор Мораес, прокомментировал свой переход в донецкий клуб.

"Новый клуб, новые вызовы!

Исполняю мечту, надевая эту футболку, так победоносно", – написал Мораес в своем instagram.

Напомним, соглашение с бывшим динамовцем рассчитано на два года. В Шахтер Жуниор перебрался на правах свободного агента, ведь его контракт с Динамо закончился после сезона 2017/18.

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Воспитанник Сантоса начал профессиональную карьеру в родном клубе, с которым в 2007 году выиграл Лигу Паулиста. Выступал также за Понте-Прету и Санту-Андре (оба – Бразилия), Глорию (Румыния), ЦСКА (Болгария).