toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Главные новости футбола 14 октября: Украина вышла на Евро-2020, Тернополь может принять финал Кубка

07:00 90 Читати українською
Главные новости футбола 14 октября: Украина вышла на Евро-2020, Тернополь может принять финал Кубка
Сборная Украины вышла на Евро-2020 с первого места

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей футбола за 14 октября.

Украина вышла на Евро-2020

Сборная Украины победила Португалию в матче 8-го тура отбора чемпионата Европы-2020. Еще в первом тайме отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, на что действующие чемпионы Европы ответили лишь точным ударом Роналду с пенальти. 2:1 в пользу Украины – видео голов и обзор матча.

"Сине-желтые" квалифицировались на Евро с первого места группы B – Андрей Шевченко прокомментировал этот успех своих подопечных. Впервые в своей истории наша сборная сумела выйти на чемпионат Европы напрямую, минуя плей-офф. Ярмоленко забил за сборную впервые за год, а Пятов догнал Шовковского по количеству матчей в национальной команде.

Единственный негатив матча – удаление Тараса Степаненко, который теперь не сыграет в Сербии в заключительном туре отбора. Впрочем, этот матч уже ничего не решает для нас с турнирной точки зрения.

Квалификация чемпионата Европы

Англия в шаге от выхода на Евро-2020, разгромив Болгарию. Франция упустила победу над Турцией и не смогла досрочно квалифицироваться в финальную стадию.

Сербия обыграла Литву и благодаря Украине сохраняет шансы выйти на чемпионат Европы.

Известны уже 5 команд, которые будут играть в финальной части Евро-2020: Бельгия, Италия, Россия, Польша и Украина.

Другие главные события

Остап Маркевич возглавил Черноморец, а экс-наставник Шальке Доменико Тедеско – Спартак.

Тернополь может принять финал Кубка Украины 2019/20 – именно этот город является фаворитом на проведение матча.

Андий Лунин снова стал героем испанских СМИ – легендарный бразилец вынужден был объяснять Реалу ситуацию украинца.

blog_ava
Украина – Португалия: Роналду разочарован поражением, поностальгировал по Киеву и прокомментировал юбилейный гол
02:06
1021
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
52
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук