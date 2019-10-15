Главные новости футбола 14 октября: Украина вышла на Евро-2020, Тернополь может принять финал Кубка

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей футбола за 14 октября.

Украина вышла на Евро-2020

Сборная Украины победила Португалию в матче 8-го тура отбора чемпионата Европы-2020. Еще в первом тайме отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, на что действующие чемпионы Европы ответили лишь точным ударом Роналду с пенальти. 2:1 в пользу Украины – видео голов и обзор матча.

"Сине-желтые" квалифицировались на Евро с первого места группы B – Андрей Шевченко прокомментировал этот успех своих подопечных. Впервые в своей истории наша сборная сумела выйти на чемпионат Европы напрямую, минуя плей-офф. Ярмоленко забил за сборную впервые за год, а Пятов догнал Шовковского по количеству матчей в национальной команде.

Единственный негатив матча – удаление Тараса Степаненко, который теперь не сыграет в Сербии в заключительном туре отбора. Впрочем, этот матч уже ничего не решает для нас с турнирной точки зрения.

Квалификация чемпионата Европы

Англия в шаге от выхода на Евро-2020, разгромив Болгарию. Франция упустила победу над Турцией и не смогла досрочно квалифицироваться в финальную стадию.

Сербия обыграла Литву и благодаря Украине сохраняет шансы выйти на чемпионат Европы.

Известны уже 5 команд, которые будут играть в финальной части Евро-2020: Бельгия, Италия, Россия, Польша и Украина.

Другие главные события

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