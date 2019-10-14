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Украина – Португалия: противоречивое удаление Степаненко, что привело к пенальти

23:49 97 Читати українською
Украина – Португалия: противоречивое удаление Степаненко, что привело к пенальти
Тарас Степаненко / Футбол 24

Арбитр поединка квалификации к Евро-2020 между Украиной и Португалией удалил Тараса Степаненко. Вашему вниманию видео эпизода.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Энтони Тейлор показал вторую желтую карточку опытному хавбеку на 71-й минуте.

Украина – Португалия – видео голов

Степаненко в подкате в своей штрафной заблокировал дальний удар – мяч попал в бедро и от него попал в руку. Арбитр сначала жестом показал, что можно продолжать игру. Однако затем изменил свое решение и назначил одиннадцатиметровый.

Протесты украинцев не изменили мнения Тейлора. В конце концов, Криштиану Роналду уверенно реализовал пенальти.

Украина обыграла Португалию в меньшинстве и героически вышла на Евро-2020 с первого места

blog_ava
Украина – Португалия – видео голов
23:15
5371
Теги
Украина - Португалия Евро-2020 Тарас Степаненко Тарас Степаненко Украина Украина Сборная Украины Арбитры Видеоновости
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