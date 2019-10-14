Украина – Португалия: противоречивое удаление Степаненко, что привело к пенальти

Евро-2020 — 23:43 71
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Евро-2020, квалификация: Англия эффектно оформила выход из группы, Франция и Турция разошлись миром
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Украина обыграла Португалию в меньшинстве и героически вышла на Евро-2020 с первого местаЕвро-2020 — 23:37 1568
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Лунин "заставил" Роналдо объяснить президенту Реала игнор тренера – украинец снова на первых полосах испанских СМИИспания — 19:11 1117
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Тріумф і падіння українських збірних, веселий відбір на Євро та скандали УАФ: огляд футбольного тижня у мемахMykhailo_Yukhymenko — 17:17 3720
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Легенди Португалії: "чорна пантера", Роналду та партнер Шеви – топ-10 гравців в історії майбутнього суперника УкраїниМир — 16:06 308