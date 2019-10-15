Сербия в сложном матче одолела Литву и благодаря Украине улучшила свои шансы на выход из группы

В матче 8-го тура группы В отбора на Евро-2020 Литва на своем поле уступила Сербии. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Последний раз, в официальных матчах, Литва выигрывала ровно три года назад, когда сумела на своем поле переиграть Мальту (2:0). В текущем отборе Евро-2020 в группе В "желто-зеленые" – абсолютный аутсайдер, в активе которого лишь одна ничья и одно очко. Поэтому матч против Сербии был едва ли не последним шансом хоть как-то улучшить свое турнирное положение и хлопнуть дверью напоследок. А для Сербии этот матч был важнейшим – в случае проигрыша команда теряла всякие шансы выйти напрямую из группы. В первой игре команда Любиша Тумбаковича уверенно одолела Литву (4:1) и надеялась на успех и в ответном матче.

Украина обыграла Португалию в меньшинстве и героически вышла на Евро-2020 с первого места

Обе команды начали довольно осторожно и борьба, в основном, шла за центр поля. Первый по-настоящему опасный момент возник у Литвы на 12-й минуте: Овидиюс Вербицкас не дотянулся до навеса во вратарскую площадку и защитники выбили круглого подальше. Через шесть минут Филипп Костич пробивал со штрафного – мяч попал в сетку сбоку ворот.

В середине тайма сербы пошли в затяжную атаку и защитники буквально бросались под мяч после удара Николы Миленковича. На 28-й минуте свой самый реальный шанс выйти вперед потеряла Сербия – Лука Миливоевич навесил во вратарскую, Александар Митрович выиграл единоборство у защитника и пробил головой по воротам. Витаутас Черняускас спас свою команду.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов

Уже через мгновение Адем Льяич мощно пробивал из-за пределов штрафной – неточно. На 35-й минуте могли забивать хозяева: Миколюнас сбросил на ход Овидиюсу Вербицкасу и тот сходу мощно пробил по воротам – прямо в Марко Дмитровича. За минуту до окончания первого тайма чуть не подвел хозяев голкипер: он в падении отбил мяч и не успел зафиксировать его в руках. Нападающие сборной Сербии неслись на добивание, но Витаутас Черняускас в последний момент успел опомниться, сгруппироваться и забрать круглого.

Начало второго тайма ознаменовалось голом: Александар Митрович после передачи Адема Льяича открыл счет в матче. А уже через четыре минуты сербы повторили комбинацию и забили второй: атака правым флангом закончилась ударом Адема Льяича, который бил с острого угла по воротам. Однако Митрович успел подставить ногу и, изменив тракторию полета мяча, оформить дубль. После пропущенных голов литовцы определенное время выглядели довольно растерянными и никак не могли зацепиться за мяч.

На 66-й минуте Юстас Ласицкас получил пас в центре поля и прорывался с мячом в штрафную, где в схватке с защитником упал. Арбитр нарушения правил не зафиксировал и продолжил игру. Через три минуты Неманья Радоньич промчался по левому флангу к воротам соперника и мощно пробил в угол ворот. Черняускас продемонстрировал класс и отбил мяч. Через мгновение в игру вступил другой голкипер – после мощного удара Юстаса Ласицкаса Дмитрович перевел мяч на угловой.

Чуть-чуть не хватило Артурасу Жулпе, вышедшему на замену, чтобы сократить счет в матче – Дмитрович спас свою команду. Но через минуту Литва таки выстрадала свой заслуженный гол: Донатас Казлаускас, подхватив мяч на левом фланге в центре поля, промчался с ним во вратарскую и мощно пробил в ближний угол ворот. Вратарь был бессилен.

Пятов сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины

На 85-й минуте возник довольно спорный момент – Роландас Баравикас получил мяч на границе штрафной площадки, вошел с ним во вратарские владения и был сбит соперником. Арбитр снова не зафиксировал нарушение правил. За три минуты до окончания матча Александар Митрович, после подачи с правого фланга в штрафную, выпрыгнул выше всех и пробил головой по воротам. Мяч попал во вратаря и лишил серба права праздновать хет-трик. К слову, Митрович в этом матче забил свой 30-й и 31-й голы. Уже на второй добавленной минуте Литва могла поставить жирную точку в матче: Казлаускас забросил мяч в штрафную и Каролис Лаукжемис почти сравнял счет – замкнув впритирку со стойкой ворот.

Эта победа, благодаря поражению сборной Португалии от Украины, вплотную приблизила Сербию к чемпионам Европы. Украина с 19-ю пунктами уверенно возглавляет турнирную таблицу, далее следует Португалия (11 очков) и Сербия (10 очков). Замыкает турнирную таблицу Литва с 1 пунктом.

Евро-2020, квалификация: Англия эффектно оформила выход из группы, Франция и Турция разошлись миром