Лунин "заставил" Роналдо объяснить президенту Реала игнор тренера – украинец снова на первых полосах испанских СМИ

Андрей Лунин уже 3-й месяц продолжает ожидать официального дебюта в составе Вальядолида. Босс скромного испанского клуба, легендарный в прошлом форвард Реала и сборной Бразилии Роналдо обсудил ситуацию украинца с Флорентино Пересом.

Вратарь сборной Украины в прошлом провальном сезоне дебютировал за Леганес только 30-го октября, поэтому немного времени еще есть, однако нет никаких причин рассчитывать на игровую практику в ближайшее время. Лунин продолжает собирать похвалу испанских СМИ, но главный тренер "пуселас" Серхио Гонсалес отказывается ставить на него до наступления поры кубковых матчей, которая в этом году ощутимо сдвинулась во времени. Если не учитывать товарищеские поединки и молодежный чемпионат мира, Андрей не сыграл ни одного матча в течение последних 5-и месяцев с момента майского поражения от Уэски ​​на финише Примеры 2018/19.

Лунин дебютирует за Вальядолид, находясь в сборной Украины: дикий фейл испанской прессы с сенсационным инсайдом

Los nervios de Masip en el último partido y su fallo en el gol podrían hacer pensar en la titularidad de Lunin.

Tú con quien jugarías ante el RCD Español?

Vota y retuitea. Entre todos los retuit, sorteamos un balón de fútbol. — ValladolidEsDeporte (@ValladolidESDXT) September 25, 2019

Лунин, а не Масип – фанаты Вальядолида ставили на украинца в основе перед одним из последних матчей чемпионата Испании

RESULTADO ENCUESTA sobre el portero que debe de ser titular en el @realvalladolid contra el Espanyol.



- Lunin: 60%

- Masip: 40% pic.twitter.com/Ex3yFZzvBB — Pucela Fichajes (@Pucela_Fichajes) September 26, 2019

Даже фанаты испанского середняка в разных опросах выбирали украинца вместо нестабильного Масипа. Но для наставника Вальядолида экс-кипер Барселоны – неприкосновенен. На этом фоне интересно выглядят слухи о разговоре Роналдо с президентом Мадрида об отсутствии игровой практики нашего вратаря, распространенные порталом Defensa Central, специализирующемся на новостях из лагеря "сливочных" и время от времени выдающим свои эксклюзивы. Руководители двух клубов, в названии которых есть Реал, продуктивно обсудили эту проблему.

"Флорентино получил важный звонок по Лунина", – говорится в заголовке на DC. Роналдо Назарио попросил прощения у Переса за то, что Андрей все еще не предстал перед публикой в ​​матче за Вальядолид, который принадлежит бразильцу. "Лунин является большой вратарской надеждой Реала на будущее, в кратко-среднесрочной перспективе. "Сливочный" клуб приобрел его по выгодной цене, и в своем возрасте он уже стал лучшим вратарем мира молодого поколения. Украинец идет от аренды в аренду, но все еще не получил ни одной минуты в Вальядолиде.

Роналдо было много что сказать и объяснить. Легендарный экс-игрок Реала настойчиво просил подписать Лунина и нескольких других игроков Мадрида: Родриго, Кубо, Браима Диаса и Винисиуса. Однако взял только украинца и пару игроков Кастильи (травмированный с сентября Хави Санчес и Де Фрутос). Во всех трех случаях финал истории одинаковый – 0 сыгранных минут. Роналдо, воспользовавшись перерывом и отсутствием игр, позвонил Флорентино поговорить о данной ситуации.

В разговоре сосредоточился на персоне Лунина, поскольку украинец вызывает наибольшее беспокойство на Бернабеу после того, как прошел то же самое с Леганесом. Роналдо извинился за эту проблему в виде отсутствия игровой практики. Он признался, что в этом случае главным является решение тренера, а сам ничего не может сделать, потому что уважает спортивный аспект и работу Серхио Гонсалеса. Флорентино поблагодарил за звонок и полностью понял объяснения человека, наиболее настаивавшего на подписании Лунина в аренду.

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Испанское издание AS отмечает, что украинский страж ворот за годы, проведенные в Испании с момента подписания Реалом, провел меньше минут на клубном уровне, чем в сборных всех уровней: 544 против 810. "Лунин в лабиринте. Несмотря на отсутствие практики в Вальядолиде, его тезка Шевченко стабильно вызывает Андрея в сборную. Отсутствие минут в чемпионате Испании не закрыло перед ним двери в национальную команду, где дебютировал против Саудовской Аравии (1:1) в марте 2018 года. Шевченко начал его вызвать в 18. Это был один из его 4-х спаррингов, ведь в официальном матче за Украину он еще не играл. В сборной царит 35-летний Пятов (90 матчей), заменить которого и призван будет Лунин".

AS | Depuis qu'il a signé au Real Madrid, le temps de jeu d'Andriy Lunin c'est :



- 8️⃣1️⃣0️⃣ minutes avec l'Ukraine

- 5️⃣4️⃣4️⃣ en clubs (toutes a Leganés car il n'a pas encore joué une fois cette saison en prêt au Real Valladolid). pic.twitter.com/KvgGk3qB8k — ️ Passion Madrid France ️ (@PassionMadridFR) October 11, 2019

Между тем Лунин попал на первую полосу мадридской газеты. "Будущее видно в белом", – говорится в материале испанских журналистов о перспективах 9 молодых звездочек "королевского" клуба, самому старшему из которых не исполнилось и 24 лет. Все они сейчас находятся в расположении своих сборных. Серхио Регилон, Данни Себальос (оба Испания), Эдер Милитао, Родриго (оба Бразилия), Кубо (Япония), Феде Вальверде (Уругвай), Мартин Эдегор (Норвегия), Андрей Лунин (Украина) и Ашраф Хакими (Марокко). К ним вполне можно было добавить бразильца Винисиуса, серба Йовича и испанца Асенсио, которые по разным причинам пропускают нынешние сборы.

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Большинству из этой полноценной себе команды 22 года и меньше. Только Себальос и Асенсио находятся на грани, где часто завершается молодежный футбол (по 23). После двух эпох "галактикос" Флорентино Перес делает новую революцию. Когда в украинских клубах принято жаловаться на количество молодых игроков, которым нередко оправдывают тренерские провалы, Мадрид гордится своей ставкой на юных талантов, а им прочат большое будущее.

Началом изменения трансферной стратегии Реала AS называет 2013-й год, когда после подписания Бейла в клубе поняли, что гонка финансовых вооружений к добру "сливочных" не доведет. Создавать "золотые мячи", а не покупать их, образно говоря. Реал покупает юных талантов беспрестанно, в частности, в поисках новых Неймара или Мбаппе по приемлемой цене. Петерса, Эдегора и Винисиуса приобрели 16-летними. Линхарта, Гальвана и Родриго – 17-летними. Абнер, Асенсио, Вальехо, Вальверде, Серхио Диас и Родриго Родригес подписали контракт с мадридцами в 18 лет. Тео Эрнандес, Кристо и Лунин – в 19, Каземиро и Себальос – в 20, а Иско и Лукас Сильва – в 21.

Не все они заиграли, а некоторые уже окончательно покинули ряды "королей". Среди тех, кто принадлежит Мадриду, "Лунин имеет наибольшие проблемы с игровой практикой. Андрей в прошлом сезоне стал героем неудачной аренды в Леганес, сейчас история повторяется в Вальядолиде. Реал подписал его за 8 миллионов евро, сейчас трансферная стоимость украинца составляет 7,5". Большинство же игроков существенно выросли в цене, находясь на балансе "сливочного" клуба. В частности, Эдегор подорожал в 10 раз, Себальос – на 28 миллионов евро, Регилон – на 22, Хакими – на 30, Кубо – на 10.

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